Блог | Путинские миллиардеры начинают платить за войну

Этой ночью украинские дроны снова наведались в Ленинградскую область. После взрывов в промышленной зоне Киришей вспыхнул пожар.

Губернатор Дрозденко традиционно отчитался о победах ПВО. Сначала он сообщил о двух сбитых дронах, затем о 38, а позднее их число выросло до 81. Но завод почему-то все равно горит.

Чтобы понять масштаб, стоит знать, что такое КИНЕФ, то есть "Киришинефтеоргсинтез". Это второй по мощности нефтеперерабатывающий завод России, уступающий только Омскому. Его проектная мощность составляет около 20–21 млн тонн нефти в год. Завод ежегодно производит миллионы тонн дизеля и бензина и обеспечивает примерно 7% всей российской нефтепереработки. Он является ключевым поставщиком топлива для Санкт-Петербурга и авиационного керосина для аэропорта Пулково.

Ирония в том, что во время атаки работу Пулково пришлось временно ограничить. Так что петербургские элиты этой ночью смогли увидеть войну не по телевизору.

И это далеко не первый визит. Первый известный удар по заводу произошел еще 8 марта 2025 года, а осенью того же года дроны возвращались снова. После атаки 30 августа 2026 года завод полностью останавливал переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

Россияне едва успели все починить, как дроны прилетели снова. Похоже, украинские операторы взяли КИНЕФ на постоянное обслуживание.

Особенно символично это выглядит на фоне недавней истории с танкерами. Еще несколько недель назад Кремль пытался продать свой дизель американцам, и три танкера до сих пор блуждают по Атлантике без покупателя. А теперь в самой России горит один из главных заводов, производящих этот дизель. Похоже, скоро продавать будет нечего даже со скидкой.

А теперь самое интересное – по чьим карманам это бьет. Официально завод принадлежит "Сургутнефтегазу", одной из самых непрозрачных компаний России. Но исторически именно на экспорте нефтепродуктов Киришского НПЗ строил свою многомиллиардную империю один из ближайших друзей Путина – Геннадий Тимченко,.

То есть этой ночью горели не только резервуары, но и кошелек ближайшего окружения диктатора.

Так что эти удары имеют двойной эффект. С одной стороны, это минус топливо для армии, очереди на заправках и дефицит на внутреннем рынке. С другой стороны, это сигнал тем, кто годами зарабатывал на дружбе с Кремлем.

Пока война приносила им прибыль, она их устраивала. Теперь она начала приносить им убытки. А это лучшая мотивация для мира.