Путин увеличил численность армии РФ до 2,44 млн человек: сколько было раньше

Российский диктатор Владимир Путин увеличил штатную численность армии РФ до 2 441 630 человек. Из них именно военнослужащих – 1 550 500 "единиц".

Соответствующий указ "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации" он подписал в понедельник, 28 сентября. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Диктатор обязал правительство РФ выделить министерству обороны "бюджетные ассигнования из федерального бюджета" для реализации данного указа.

Указ Путіна Источник: Портал правової інформації РФ

В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность армии страны-агрессора составляла 1,535 миллиона человек. Таким образом, она увеличится на 15,5 тысячи "единиц".

Отметим, что это уже четвертое повышение штатной численности армии РФ за последние семь месяцев – предыдущие были в марте, июне и июле.

Суммарно за все четыре повышения в штат были добавлены 52 500 человек, из них 50,5 тысячи – военнослужащие.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что в России уже идет скрытая мобилизация, и к концу 2026 года число российских военных на фронте может увеличиться примерно на 300 тысяч человек. Уже после выборов Кремль может перейти к открытому призыву и привлекать на войну неподготовленных мужчин.

По словам Бровди, увеличение численности российских военных уже сказывается на интенсивности боевых действий.