Путин выбирает себе новый автомобиль, пока в Украине происходят массированные обстрелы мирных жителей: на чем будет ездить

Диктатор РФ выбирает себе но...

Пока Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам и мирному населению, диктатор РФ Владимир Путин может пополнить собственный автопарк новой машиной российского производства. Речь идет о Volga, которую глава Кремля лично протестировал в августе 2026 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление опубликовало российское издание "Говорит Москва".

Песков напомнил, что Путин уже имел возможность испытать автомобиль Volga во время визита в Нижний Новгород.

Российскому лидеру машина понравилась. Он также не исключил, что со временем такая модель может появиться в президентском гараже.

Во время поездки Путин положительно отозвался об управляемости автомобиля. В частности, он заявил, что машина хорошо и легко едет, а также отметил шумоизоляцию салона.

Автомобили Volga выпускают на бывшем заводе немецкого концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный старт продаж модели состоялся 19 июня 2026 года.

Таким образом, российский президент может стать одним из владельцев автомобиля, который позиционируют как продукт российского автопрома.

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