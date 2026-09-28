Путин ввел дополнительные ограничения на доступ к информации о российской энергетике и нефтепереработке – Reuters

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который еще больше ограничивает раскрытие информации об энергетическом секторе и нефтепродуктах РФ. Новые ограничения должны затруднить для США и других западных стран контроль за соблюдением санкций против России.

Об этом сообщает Reuters. Издание отмечает, что Россия уже неоднократно засекречивала данные о своем энергетическом секторе по мере ужесточения западных санкций.

Какие данные теперь засекретили в РФ

Новый указ дополнительно ограничивает распространение, в частности через средства массовой информации, и использование отдельных данных об экспорте энергоресурсов.

Речь идет об информации, касающейся характеристик, цен, продавцов, покупателей, маршрутов и конечных пунктов поставки отдельных экспортных операций в энергетической сфере.

Распространять такие сведения будет разрешено только в тех случаях, когда компания, участвующая в транзакции, сама раскрыла эти данные.

Также ограничения распространяются на публикацию соответствующей таможенной информации.

Россия уже скрывает часть данных о нефти

Москва постепенно ограничивала доступ к информации об энергетическом секторе в ответ на западные санкции. В частности, российские власти уже засекретили отдельные показатели, среди них – данные о добыче сырой нефти.

Новые правила еще больше сужают доступ к информации, которая может использоваться для отслеживания российского экспорта энергоресурсов и проверки соблюдения санкций.

По данным издания, сам указ прямо связывает новые ограничения с необходимостью противодействовать санкционному давлению США и других западных государств.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана в пятницу, 18 сентября. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

Этот закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые закупают российские энергоносители или помогают России обходить санкции. Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.

В Кремле назвали этот документ "недружественной акцией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций они могут затруднить поиск мирного урегулирования войны в Украине.