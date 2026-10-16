В окрестностях Москвы прогремели мощные взрывы: приостановлена работа сразу четырех аэропортов столицы РФ. Фото и видео

Рядом с Москвой разгорается крупный пожар.

В столице страны-агрессора, Москве, в ночь на пятницу, 16 октября, прекратили работу все четыре аэропорта, а в небе над городом не было самолетов. Одновременно в Подмосковье раздались взрывы, начался пожар.

Официально мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает украинские беспилотники, летящие в направлении столицы РФ. В свою очередь , Osint-сообщество Exilenova+ собрало свидетельства местных жителей, которые жалуются на взрывы и пожар.

Взрывы в Подмосковье

По последним сообщениям Собянина, по состоянию на час ночи (а "дроновая тревога" в Москве и Подмосковье продолжается с 23 часов четверга) россияне уже якобы сбили более полусотни украинских БПЛА.

Сообщение Собянина. Источник: скриншот

О попаданиях, взрывах или пожарах мэр Москвы не сообщает.

Согласно данным сервиса Flightradar24, на момент появления сообщений над Москвой самолетов не было.

Чистое небо над Москвой. Источник: Flightradar24, скриншот

В Osint-сообществе Exilenova+ обнаружили доказательства взрывов и пожара в Подмосковье.

Пожар под Москвой. Источник: Exilenova+

Пожар под Москвой. Источник: Exilenova+

Пожар под Москвой. Источник: Exilenova+

Причем атака, по всей видимости, еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, спутниковые снимки зафиксировали масштабные повреждения дата-центра "Яндекса" в Рязанской области. Следы разрушений и пожара видны примерно на трети здания, расположенного на территории станкостроительного завода "Саста". На здании дата-центра заметны повреждения, похожие на сквозные отверстия.

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