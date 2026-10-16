В окрестностях Москвы прогремели мощные взрывы: приостановлена работа сразу четырех аэропортов столицы РФ. Фото и видео
Рядом с Москвой разгорается крупный пожар.
Источник: Exilenova+
В столице страны-агрессора, Москве, в ночь на пятницу, 16 октября, прекратили работу все четыре аэропорта, а в небе над городом не было самолетов. Одновременно в Подмосковье раздались взрывы, начался пожар.
Официально мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает украинские беспилотники, летящие в направлении столицы РФ. В свою очередь , Osint-сообщество Exilenova+ собрало свидетельства местных жителей, которые жалуются на взрывы и пожар.
Взрывы в Подмосковье
По последним сообщениям Собянина, по состоянию на час ночи (а "дроновая тревога" в Москве и Подмосковье продолжается с 23 часов четверга) россияне уже якобы сбили более полусотни украинских БПЛА.
Сообщение Собянина.
Источник: скриншот
О попаданиях, взрывах или пожарах мэр Москвы не сообщает.
Согласно данным сервиса Flightradar24, на момент появления сообщений над Москвой самолетов не было.
Чистое небо над Москвой.
Источник: Flightradar24, скриншот
В Osint-сообществе Exilenova+ обнаружили доказательства взрывов и пожара в Подмосковье.
Пожар под Москвой.
Источник: Exilenova+
Пожар под Москвой.
Источник: Exilenova+
Пожар под Москвой.
Источник: Exilenova+
Причем атака, по всей видимости, еще продолжается.
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