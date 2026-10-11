Подсанкционного пропагандиста Звинчука выдворили из Черногории: он уже в РФ

В ночь на 11 октября российский пропагандист Михаил Звинчук, основатель российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь", вернулся в Москву вместе с женой и тремя коллегами. Их задержали в Черногории утром 9 октября, после чего Звинчуку запретили въезд в страну на год.

О возвращении группы в Россию сообщило RTVI. Там отметили, что пропагандисты прилетели в Москву из Белграда.

Звинчука, его жену Валерию и троих коллег задержали в отеле в городе Рисан. Полицейские изъяли у них дрон, камеры, телефоны и другую технику, которую должны были проверить, чтобы выяснить цель её использования.

По словам представителей "Рыбаря", команда находилась в Черногории на законных основаниях и планировала снимать Цетинский монастырь. В то же время издание Vijesti сообщало, что группа готовила документальный фильм о местных жителях, поддерживающих Россию.

Звинчук находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании как российский пропагандист и бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ. В своих соцсетях он утверждал, что смог попасть в Черногорию, поскольку пограничник не проверил его имя в базе данных.

Изъятое во время задержания оборудование группе не вернули.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Государственный департамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию о лицах, причастных к деятельности Telegram-канала "Рыбак", или об их местонахождении. Это было связано с обвинениями во вмешательстве в американскую политику.