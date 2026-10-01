Под Москвой прогремел взрыв на заводе, производящем взрывчатку для "Шахедов": бушует сильный пожар. Фото и видео
Пламя разгорелось вечером 1 октября
Источник: кадры, опубликованные российскими пабликами
Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. Предварительно, инцидент спровоцирован взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.
РосСМИ заявили, что в результате инцидента есть жертвы. Погибли по меньшей мере семь человек.
Сотрудники находились в цехе № 4, который полностью обрушился. Со слов пострадавших, работников там было больше, часть удалось эвакуировать.
Сообщения о взрыве появились в пабликах страны-агрессора около 19:00 в четверг. Россияне видели дым, а также машины экстренных служб, которые направлялись к месту ЧП.
Инцидент произошел на россий...
Источник: росСМИ
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Сначала произошел взрыв, а з...
Источник: росСМИ
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В Московской области что-то...
Источник: росСМИ
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Столб густого дыма
Источник: росСМИ
Отметим, что АО "КХЗ" специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатых веществ. Его продукция, в частности термобарические боевые части, используется для российских реактивных дронов-камикадзе типа "Шахед".
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Источник: Telegram-канал Exilenova+
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Машины экстренных служб по пути к АО "КХЗ"
Источник: Telegram-канал Exilenova+
Машины экстренных служб по пути к АО "КХЗ"
Источник: Telegram-канал Exilenova+
Краснозаводский химический з...
Источник: Скриншот Google Maps
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