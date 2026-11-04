Блог | Несмываемый позор России, или Как война против Украины разбила мифы, на которых держалось российское величие

Война с Украиной разрушила не только новые военные мифы (о второй армии мира, о самых лучших российских танках, о братских народах, о полном превосходстве России на Черном море и пр), но рикошетом обрушила и старые пропагандистские мифы времен Второй Мировой. То, что раньше казалось немыслимым, сегодня стало вполне возможным.

Например, миф о том, что разгром немцами Красной армии был связан с неожиданным нападением Гитлера и устаревшей военной техникой. В этой войне Россия и напала неожиданно первой и техника у нее была современнее. Да и больше боевой техники у России было в некоторых родах войск – на порядок. Не только в технике все дело.

Или миф о непревзойденной стойкости русских солдат – Брестская крепость, дескать, сражалась целый месяц. Очень любили советские пропагандисты напоминать, что Дом Павлова обороняли дольше (58 дней), чем вся Франция (46 дней). Нет ни в одной стране мира таких чудо-богатырей. Но вот Малая Токмачка держится уже более 1500 дней. Сравнивать сказки про 28 героев-панфиловцев с настоящими героями-киборгами, защищавшими Донецкий аэропорт, я даже не буду.

Очень возмущало советских пропагандистов соотношение потерь в первые годы войны – десять к одному. Дескать это оговорили нашу героическую армию продажные борзописцы. Не могло быть такого и все – наши великие полководцы воевали не числом, а умением. Но сегодня на некоторых участках российская армия теряет в 20 раз больше солдат, чем украинская.

Гнусным поклепом называли пропагандисты и массовое мародерство красноармейцев во время Второй Мировой. Но сегодняшняя российская армия с ворованными унитазами и тут верна славным традициям. То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Миф про "малой кровью и на чужой территории" – повторили с избытком. Ужасы нацистских лагерей россияне тоже смогли повторить – и массовые пытки пленных украинцев, и избиения, и голод.

Липкое вранье о том, что советская армия победила бы Гитлера и без украинцев я даже комментировать не буду.

p.s.

Российская пропаганда десятилетиями вбила людям в головы миф о военной мощи как о продолжении исторической славы. Цену этой "славе" вы видите сегодня. Такого несмываемого позора на России не было давно.