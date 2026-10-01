"Не Россия начала войну": Путин сделал циничное заявление о войне с Украиной. Видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не Россия начала войну против Украины, а сама Россия стала той стороной, с которой "начали воевать". Он утверждал, что Россия якобы была вынуждена "в ответ на очевидную агрессию" защищаться с оружием в руках.

Об этом он сказал во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Правда заключается в том, что не Россия начала войну, а с Россией начали воевать", – заявил российский президент.

Во время выступления глава Кремля также говорил о русофобии и положении русскоязычных. По его словам, "русофобию и притеснения россиян" якобы нельзя превращать в государственную идеологию и ставить целью "стратегическое поражение России".

Также Путин заявил, что Россию якобы"сознательно втянули в украинский конфликт". Никаких дополнительных подробностей относительно этого заявления он в приведенном выступлении не привел.

"Если мы хотим жить – а все хотят жить", – сказал Путин, после чего призвал страны "жить дружно" и совместно искать пути для этого.

Отдельно главный военный преступник упомянул распад Советского Союза. Он назвал крах государственного устройства "настоящей трагедией для десятков миллионов людей".

По словам Путина, распад СССР стал результатом "недальновидности советского руководства".

"Мы пережили обвал государственного строя, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей", – заявил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Он отметил, что "мир приблизился к решающему поворотному моменту в своем развитии", и дело не только в политике.