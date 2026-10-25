Вокруг резиденции Путина на Валдае возвели еще 16 вышек ПВО: СМИ узнали их расположение. Карта

В октябре 2026 года вокруг резиденции диктатора Владимира Путина на Валдае в России возвели более 15 новых башен, предназначенных, вероятно, для размещения зенитных ракетных комплексов. Они образуют внешнее кольцо противовоздушной обороны в радиусе 50 км от резиденции, преимущественно с южной стороны, обращенной в сторону Украины.

О новых укреплениях говорится в расследовании "Радіо Свобода", авторы которого вместе с OSINT-аналитиком из соцсети X под ником @jembobineuse проанализировали спутниковые снимки. Исследователи установили расположение новых объектов и обратили внимание на их близость к военной авиабазе Хотилово и лабораторному комплексу на острове Лисий.

Карта ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае

Внешнее кольцо обороны

По данным расследователей, новые башни начали возводить к югу от резиденции в октябре. На них, вероятно, разместят зенитные ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор". В то же время обнаружить позиции в северной части кольца пока не удалось. Не исключено, что их построят в ближайшие месяцы.

Одна из позиций появилась раньше – еще в марте 2026 года. Ее оборудовали на территории военной авиабазы Хотилово, которой регулярно пользуется Путин. Оттуда до резиденции на Валдае можно добраться по железной дороге, по специально построенной для этого ветке.

Башня ПВО на территории авиа... Источник: Planet Labs Развернуть

Авиабаза и лаборатория

Еще несколько позиций ПВО расположены на берегу Вышневолоцкого водохранилища. Посреди него, на острове Лисий, российские военные построили новый лабораторный комплекс, который, по предположению авторов расследования, может быть связан с российской программой биологического оружия.

Расследование о секретной лаборатории "Радио Свобода" опубликовала 3 сентября. Примерно в тот же период на острове начали строить две вышки ПВО.

В январе российские военные заявляли, что Украина якобы пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае беспилотниками. Киев отверг эти обвинения. В самой версии о такой попытке атаки сомневались независимые эксперты и Центральное разведывательное управление США.

Более 50 позиций

Всего вокруг Валдая теперь насчитывается более 50 позиций противовоздушной обороны. По подсчетам авторов расследования, это лишь примерно вдвое меньше, чем количество позиций ПВО, построенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве и Московской области.

При этом в самом Валдае, Валдайском районе и в радиусе 50 км от резиденции проживает менее 100 тысяч человек. Для сравнения, население Москвы и Московской области превышает 20 миллионов.

Резиденцией на Валдае пользуется не только Путин. Там также много времени проводит Алина Кабаева, которую называют матерью двух его сыновей. В июне 2026 года проект "Система" опубликовал расследование, в котором рассказывалось о западных гувернантках, нанятых для детей президента. Их задачей, по данным журналистов, было научить мальчиков иностранным языкам на уровне образованных европейцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Валдае возле резиденции Путина построили еще четыре вышки для ПВО.