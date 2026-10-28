"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе

Российский диктатор Владимир Путин рассыпался в комплиментах американскому миллиардеру Илону Маску. Глава Кремля назвал бизнесмена гениальным человеком и рассказал о сотрудничестве с ним в космической сфере.

По его словам, Россия поддерживает тесный контакт с Маском и американскими партнерами, несмотря на политические моменты. Видео опубликовали пропагандистские медиа.

Путин назвал Маска гением

Российский диктатор заявил, что Москва сейчас находится в "тесном контакте" с Вашингтоном по вопросам космоса и похвалил Маска за работу в этой сфере.

"Илон Маск – гениальный человек, действительно гениальный. У него уже... на орбите сколько таких аппаратов.... Более 5 тысяч. А мы делаем только первые шаги", – подчеркнул Путин.

Однако, добавил он, РФ гордится началом своей самостоятельной работы в вопросах космоса.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском. Потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок. И мы, и наши американские партнеры – мы дорожим этим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, тесно работаем. И наш "Роскосмос", другие компании работают", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия сделала лишь первый шаг в развитии собственных космических технологий, однако уже считает этот результат важным достижением. По словам Путина, теперь страна должна перейти от обеспечения качества к наращиванию количества.

Стоит отметить, что Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

Напомним, 24 октября Маск ответил на упреки, которые получил за ограничение работы своего спутникового интернета в Украине. Он пожаловался, что использование этой гражданской коммерческой услуги для "ударов дронов с целью убийства людей" никогда не разрешалось и не должно разрешаться.

Как писал OBOZ.UA, позже в своем очередном посте Илон Маск заявил, что российским захватчикам стоит "посочувствовать", ведь у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от украинских ударов дронов.