Максимум с начала большой войны: в России рекордно вырос запрос на смену режима – опрос

В России растет недовольство политической системой. Сейчас больше всего сторонников радикальных перемен оказалось среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Кроме того, все больше граждан убеждены, что российские власти игнорируют потребности населения.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга общественного мнения Института социологии Российской академии наук (РАН), опубликованные по итогам опроса, проведенного в мае-июне 2026 года. Информацию обнародовали российские СМИ.

Согласно результатам исследования, 19% опрошенных считают, что политическую систему России необходимо радикально изменить. По сравнению с 2025 годом этот показатель увеличился на четыре процентных пункта. Это самый высокий уровень зафиксированного запроса на радикальные политические перемены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время 47% респондентов убеждены, что у российской политической системы много недостатков, однако их можно устранить с помощью реформ. Полностью довольны действующим политическим устройством 23% участников опроса. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Динамика ответов за предыдущие годы также свидетельствует об изменении общественных настроений. В 2022 году необходимость радикальных изменений поддерживали 18% опрошенных, в 2023-м – 16%, в 2024-м – 13%, а в 2025 году – 15%.

Больше всего сторонников радикальных преобразований оказалось среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе за изменение политической системы высказались 22,5% респондентов.

Опрос. Источник: Результаты Института социологии Российской академии наук (РАН). Развернуть

Отдельно исследователи зафиксировали рост недоверия к власти. Так, 64% опрошенных согласились с утверждением, что "людям у власти нет никакого дела до простых людей".

Для сравнения, в 2025 году такого мнения придерживались 60% респондентов, в 2024-м – 54%, в 2023-м – 56%, а в 2022 году – 59%.

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