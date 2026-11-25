Блог | Кризис мобилизации и призрак дворцового переворота. Куда движется Россия?

В последние дни произошли два информационных события, которые стоит рассматривать в контексте системного истощения российского государства в результате войны против Украины.

Российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, который, судя по опубликованному интервью, находится в оккупированном Крыму, призвал к "мирному государственному перевороту" и отстранению Путина от власти. По его мнению, продолжение нынешней политики грозит распадом России уже в 2027–2028 годах. Практически одновременно были опубликованы результаты масштабного журналистского расследования человеческих потерь российской армии.

Важно понимать, кто такой Ивашов. Это не либеральный оппозиционер, не демократ и тем более не сторонник Украины. Это представитель советской и российской военно-политической элиты с ярко выраженными имперскими взглядами, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Еще 31 января 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, он публично предупреждал, что война против Украины поставит под угрозу существование самого российского государства, и требовал отставки Путина.

Сегодня Ивашов фактически констатирует, что его предупреждения сбываются. Его беспокоит прежде всего не судьба Украины, а судьба российской государственности, которую, по его убеждению, кремлевское руководство поставило под угрозу.

Означает ли это, что в России готовится государственный переворот? Пока достаточных оснований для такого вывода нет. Ивашов давно находится в отставке и не имеет известных реальных рычагов влияния на силовой аппарат. Однако его заявление свидетельствует о наличии критических настроений по крайней мере среди отдельных представителей бывшей военно-политической элиты.

Российская правящая верхушка связана с Путиным общими интересами, ответственностью за принятые решения, материальными интересами и страхом перед будущим. Пока сохранение Путина у власти будет казаться ей менее опасным, чем его отстранение, система будет сохранять внешнюю монолитность.

Ситуация может принципиально измениться, если продолжение войны станет угрозой политическому, экономическому или физическому выживанию самих представителей этой элиты. Причем отстранение Путина не обязательно будет означать демонтаж имперской системы. Вполне возможен сценарий, при котором часть элит попытается спасти систему, пожертвовав ее руководителем.

На этом фоне особое значение приобретает расследование российских людских потерь, опубликованное 23 ноября изданиями "Медуза" и "Медиазона".

Благодаря операции украинской хакерской группировки Silent Crow и белорусских "Киберпартизан" журналисты получили доступ к внутренним данным Росстата.

Анализ этих материалов позволил оценить число погибших российских военнослужащих, без учета еще не зарегистрированных смертей, как минимум в 490 тысяч человек по состоянию на конец сентября 2026 года. С учетом задержек государственной регистрации смертей и статистического анализа данных о пропавших без вести реальное число погибших могло достичь 720 тысяч человек или даже превысить этот показатель.

Подчеркиваю: речь идет именно об оценке числа погибших, а не совокупных потерь вместе с ранеными.

По информации Генерального штаба ВСУ, только с начала 2026 года, по состоянию на 24 ноября, российская армия потеряла 432 519 человек личного состава. Это самый высокий годовой показатель с начала полномасштабного вторжения, хотя календарный год еще не завершился.

Может ли обнародование этих цифр вызвать массовое антивоенное восстание в россии?

Не стоит отождествлять усталость от войны с осознанием преступности агрессии против Украины. Россиянин может поддерживать имперскую политику своего государства, но категорически не желать лично участвовать в войне.

По результатам октябрьского опроса "Левада-центра", 65% респондентов выступают за начало мирных переговоров, а 57% опасаются объявления общей мобилизации.

Это показатели общественной усталости и страха, но еще не свидетельство готовности к организованному политическому сопротивлению.

Кремль годами разрушал механизмы гражданской самоорганизации, подавлял политическую оппозицию и независимые СМИ. В таких условиях общественное недовольство может проявляться прежде всего в уклонении от военной службы, отказе от подписания контрактов, социальной апатии и локальных протестах родственников военнослужащих.

В авторитарных государствах массовый протест часто приобретает политическое значение лишь тогда, когда общественное недовольство совпадает с расколом правящих элит и ослаблением способности силового аппарата контролировать ситуацию.

И именно здесь возникает непосредственная угроза для российской военной машины.

По оценкам немецкого исследователя Яниса Клюге, в октябре 2026 года в россии заключили около 34 тысяч военных контрактов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество федеральных выплат за заключение военных контрактов за девять месяцев сократилось на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Модель фактической покупки людского ресурса становится все дороже, а возможности наращивания контрактного набора остаются ограниченными.

При этом российская армия теряет не только рядовых военнослужащих, но и опытных офицеров, сержантов и технических специалистов, подготовка которых требует лет. Потеря профессионального кадрового ядра напрямую влияет на качество подготовки личного состава, боеспособность подразделений, возможности их ротации и формирование оперативных резервов.

Еще 27 августа украинская разведка сообщала о подготовке российским генштабом сценария дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в течение 2026–2027 годов.

Кремль оказывается перед стратегической дилеммой: увеличивать расходы на комплектование армии, переходить к более масштабной принудительной мобилизации или снижать интенсивность боевых действий. Каждый из этих вариантов повлечет за собой серьезные военные, экономические и внутриполитические последствия.

В то же время Украине не следует рассчитывать на автоматический распад россии, дворцовый переворот или революцию. Российское государство все еще сохраняет значительный мобилизационный, экономический и репрессивный потенциал. Внутренний политический кризис может сопровождаться не только ослаблением военной активности, но и попытками усилить внешнюю агрессию.

Стратегическое поражение россии будет определяться не количеством генералов, публично требующих отставки Путина, а утратой способности российского государства восполнять ресурсы, необходимые для продолжения войны.

Заявление Ивашова, обнародование масштабов человеческих потерь, ухудшение показателей комплектования армии контрактниками и страх общества перед новой мобилизацией – это разные, но взаимосвязанные индикаторы накопления системных проблем.

Оснований утверждать, что россия уже находится на пороге неминуемого краха, пока недостаточно. Однако цена продолжения войны для нее растет, а возможности компенсировать ее последствия постепенно сужаются.

Для Украины главной задачей остается укрепление собственной обороноспособности, развитие военно-технологических возможностей, сохранение международной поддержки и системное ограничение способности агрессора продолжать войну.

Нашу безопасность должна определять не фамилия следующего хозяина Кремля, а неспособность российского государства вновь начать империалистическую войну.