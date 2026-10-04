Блог | Кремль затягивает тарифную петлю: россиян заставляют платить больше

Масштабное "доение" россиян посредством налогов, запланированное правительством РФ, было дополнено дополнительным "доением" через естественные монополии. Населению повысят тарифы на всё, что только можно, чтобы либо сократить дефицит бюджета, либо наполнить монополии прибылями, которые затем плавно перейдут в бюджет, а дальше — на войну.

Меры следующие:

Минэкономразвития РФ ожидает индексации тарифов ЖКХ в РФ с 1 июля 2027 г. на уровне 11%;

Правительство РФ повысило план индексации цен на газ в 2027 г. с 9,1% до 10,4%;

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила учитывать в валовых расходах электросетевых компаний затраты на безопасность, что так или иначе отразится на тарифах;

Уже с 1 октября в РФ цены на железнодорожные пассажирские перевозки вырастут на 9,2%, на грузовые перевозки — на 8,5% и т. д.

Особенно сильно ударит по россиянам рост тарифов на ЖКХ. Правительственная норма роста в 11% — это средний показатель по стране, в прошлом году для отдельных регионов такая инициатива обернулась ростом на 25%.

Поэтому вырисовывается интересная картина: военная хунта Путина, с одной стороны, выжимает население через монополии, что приводит к росту инфляции, а с другой — давит на Центральный банк РФ, чтобы тот снижал ставки.

Все это все больше напоминает серьезное психическое расстройство, которое увеличивает риски экономического коллапса для РФ.