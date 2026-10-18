Нескольких уже ликвидировали: в РФ возмутились, что в интернете можно свободно приобрести персональные данные на российских генералов

Интернет-проекты Himera Search и NOX собирают и продают информацию о высокопоставленных представителях российской оккупационной армии. Благодаря этому на территории РФ осуществили не одно покушение – и часть из них была успешной.

Один из российских Telegram-каналов пожаловался, что торговля персональными данными помогает украинским спецслужбам. Мол, такие проекты, как Himera, продают сведения "оптом, массово отдавая их украинским колл-центрам через отдельную панель в своей системе".

Предположительно, это сыграло свою роль с генерал-лейтенантами:

Игорем Кирилловым, начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Его удалось убить 17 декабря 2024 года у дома в Москве;

Ярославом Москаликом , заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Этот преступник ликвидирован в результате взрыва автомобиля возле дома в подмосковном городе Балашиха 25 апреля 2025 года;

, заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Этот преступник ликвидирован в результате взрыва автомобиля возле дома в подмосковном городе Балашиха 25 апреля 2025 года; Владимиром Алексеевым, замначальника Главного управления ГШ ВС РФ. Он выжил после покушения 6 февраля 2026-го в лифте своего дома в Москве.

"Адреса всех до сих пор можно получить через Himera и ее вторую голову – NOX. Мы проверили выдачу: по каждому российскому генералу эти сервисы показывают адрес, на котором произошло покушение. Этими данными торговали раньше. Торгуют и сейчас", – утверждают пропагандисты.

Они объяснили, что Кириллов был убит у подъезда дома на Рязанском проспекте в столице. По документам он был зарегистрирован при воинской части в Хамовниках, но NOX выдает настоящий адрес из базы "Владельцы недвижимости Москвы и МО 04.2023". Кроме того, в интернете есть сведения о том, кому и когда звонил генерал-лейтенант.

Источники российского Telegram-канала утверждают, что Himera также собрала данные на террориста и пропагандиста Захара Прилепина (по паспорту Евгений Лавлинский), машину которого взорвали в мае 2023 года в Нижегородской области, и бывшего офицера СБУ, предателя Василия Прозорова, чей автомобиль взорвали в Москве в апреле 2024-го. Заявляется, что они по-прежнему остаются приоритетными целями для Украины.

"Адресами выдача не ограничивается. Самое ценное для исполнителя – фотография. Сотрудники Генштаба и спецслужб РФ, как правило, не ведут соцсетей, поэтому найти их лицо в открытых источниках – средствами OSINT – почти невозможно. Himera закрывает и эту задачу, а NOX дополняет их фотографиями", – возмущаются пропагандисты.

Снимки собраны в отдельные базы, в том числе:

"Пересечения границ 2018–2024";

"Фотографии с водительских удостоверений";

"База паспортов" и другие.

По данным росСМИ, пограничную базу с фотографиями интернет-сервисам продал бывший московский оперативник, которого в октябре 2026-го приговорили за это к 13 годам колонии.

"Выходит, что все необходимое для подготовки покушения (лицо, реальный адрес, звонки и место службы) Himera продает одной карточкой. Разные источники подтверждают тот факт, что при подготовке покушений использовались именно эти данные и сервисы", – утверждают в России.

Данные, которые можно приобрести в интернете. Источник: Скриншот, сделанный российским Telegram-каналом Развернуть

Данные, которые можно приобрести в интернете. Источник: Скриншот, сделанный российским Telegram-каналом Развернуть

Данные, которые можно приобрести в интернете. Источник: Скриншот, сделанный российским Telegram-каналом Развернуть

Данные, которые можно приобрести в интернете. Источник: Скриншот, сделанный российским Telegram-каналом Развернуть

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