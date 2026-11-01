Хакеры взломали Росстат и получили данные о настоящих потерях армии РФ на войне в Украине

Белорусская хакерская группа "Киберпартизаны" совместно с группировкой Silent Crow заявила о масштабной кибератаке на Федеральную службу государственной статистики России (Росстат). Им удалось проникнуть во внутреннюю IT-инфраструктуру ведомства и получить доступ к информации центрального аппарата и региональных подразделений.

Об этом сообщают сами хакеры в своем Telegram-канале Silent Crow. Подробности операции также опубликовало издание Reform.news.

Под их контролем оказались около 25 тысяч компьютеров. В частности, они получили доступ к контроллерам доменов центрального аппарата Росстата, региональных подразделений и Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации.

Хакеры утверждают, что скомпрометировали также системы виртуализации и управления IT-инфраструктурой, среди которых ZVIRT, oVirt и VMware ESXi.

В заявлении Silent Crow говорится, что в ходе операции удалось взломать и выгрузить систему электронного документооборота, а также ряд критически важных информационных систем ведомства. Среди них – ЕССО, АС ГС ОФСН, "Демография", ЦСОД, СУР, ФПСР и НСУД.

Взломанная хакерами система. Источник: Telegram-канал Silent Crow.

Отдельно киберпартизаны сообщили о получении около 2 ТБ документов из контура ДСП (для служебного пользования). Кроме того, по их словам, были похищены базы данных со статистической, экономической и персональной информацией, а также материалы переписей населения.

Особое внимание хакеры уделили данным, которые, по их утверждениям, касаются военных потерь России в войне против Украины и содержатся в информационных системах Росстата.

Взломанная хакерами система. Источник: Telegram-канал Silent Crow.

"В целом за время нашего пребывания в инфраструктуре было выгружено около 23 ТБ информации", – заявили участники операции.

Они отметили, что основную часть похищенных материалов составляют базы данных, внутренние документы, служебная информация и файлы с рабочих компьютеров сотрудников.

Взломанная хакерами система. Источник: Telegram-канал Silent Crow.

В конце заявления хакеры иронично заметили, что теперь Росстату придется пересчитывать не только цифры, но и масштаб собственных проблем.

OBOZ.UA писал, что за взломом криптовалютной биржи Binance, который уже признали самым масштабным в истории, может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor (также известная как Lazarus Group). Также специалисты оценили масштабы взлома, увеличив предполагаемый ущерб с 5,3 до $6,36 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия наращивает гибридное давление на европейские страны, сочетая диверсии, кибератаки, дезинформацию и провокации в воздушном пространстве. Одна из ключевых целей Кремля – ослабить поддержку Украины.