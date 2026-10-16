Дроны нанесли удар по одному из крупнейших химических заводов России в Сибири: подробности и видео
Пожар на Сургутском заводе.
Источник: Telegram-канал ASTRA
В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленном объекте. На месте работают экстренные службы, а специалисты оценивают масштабы и характер нанесённого ущерба.
О возгорании сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. При этом он не уточнил, на каком именно предприятии произошёл пожар.
Какой завод оказался под ударом
Украинский мониторинговый OSINT-канал Supernova+ утверждает, что дроны атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата имени Виктора Черномирдина (Сургутская ЗСК).
Горит Сургутский завод стаби...
Источник: Telegram-канал Supernova+
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Предприятие принадлежит компании "Газпром переработка" и специализируется на переработке смеси нефти и газового конденсата.
Сургутский завод охватило пламя.
Источник: Telegram-канал Supernova+
Авторы канала также опубликовали видео, на котором видно, как горит объект.
Сургут расположен в Западной Сибири, примерно в 3000 км от украинской границы. Ханты-Мансийский автономный округ является одним из ключевых нефтедобывающих и газодобывающих регионов России.
Приблизительное место пожара.
Источник: Telegram-канал ASTRA
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 октября дроны атаковали промышленную зону города Балаково в Саратовской области России. По данным Telegram-канала Exilenova+, под удар могли попасть крупный дата-центр "Сбербанка" и металлургический завод "МЗ Балаково".
Дата-центр, строительство которого ещё продолжается, является частью проекта стоимостью более $1 млрд. Он предназначен для обеспечения ИТ-инфраструктуры банка, хранения и обработки данных.
Также OBOZ.UA писал о масштабном пожаре на территории предприятия "Аксайкардандеталь" в городе Аксай Ростовской области РФ. Площадь возгорания увеличилась до 9000 кв. м, а стена одного из складских помещений обрушилась. Предприятие специализируется на производстве карданных валов и металлических комплектующих.
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