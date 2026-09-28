Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Краснодарский край РФ ночью подвергся массированной атаке Сил обороны. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожаре.

Была поражена Павловская нефтебаза, специализирующаяся на оптовых поставках дизельного топлива и бензина. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах по объектам противника в ряде регионов РФ.

Зеленский рассказал о дальнобойных ударах Украины

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары, направленные против жизни людей. Сегодня ночью были применены наши санкции в отношении двух оборонных заводов – в Тульской и Воронежской областях. Хорошо отработали за эти сутки подразделения СБУ по нефтяным объектам агрессора в Краснодарском регионе", – отметил глава государства.

Президент добавил, что ночью также были нанесены удары по объектам в Калужской и Орловской областях, которые россияне используют для дронового террора против Украины.

"В Брянской области удары наносились непосредственно по оккупационным войскам. Есть также поражения целей в Черном море", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого, кто возвращает войну туда, откуда она пришла", и подчеркнул, что Россия должна прекратить эскалацию.

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Что известно об атаке на Краснодарский край

О взрывах в Краснодарском крае в Exilenova+ впервые сообщили в 03:21 ночи.

"В Краснодарском крае продолжается масштабная атака БПЛА. Сообщается о многочисленных взрывах, а также о том, что в направлении региона направляются новые беспилотники", – говорилось в сообщении.

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Впоследствии появились сообщения о серьезном пожаре в районе станицы Новотитаровской.

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По предварительным данным, пострадала и горит Павловская нефтебаза, принадлежащая краснодарской компании "Эдельвейс-95".

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Пожежа на Павловській нафтобазі

Пожежа на Павловській нафтобазі

Пожежа на Павловській нафтобазі

Пожежа на Павловській нафтобазі

Пожежа на Павловській нафтобазі

Независимое российское изданиеASTRA уточнило, что, по словам жителей станицы Новотитаровской, ночью они слышали пролеты дронов и многочисленные взрывы "в районе железной дороги".

"Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, стало ясно, что горит нефтебаза краснодарской компании ООО "Эдельвейс-95", которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Основная деятельность: оптовые поставки дизельного топлива (Евро-5) и бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-100).Объем нефтебазы: 4500 кубических метров. Также у нее есть собственный железнодорожный тупик для отгрузки и приема топлива", – пишет издание.

Аналіз ASTRA

Аналіз ASTRA

На сайте компании сказано, что "Эдельвейс-95" занимается продажей топлива уже 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских НПЗ. Также отмечается, что собственная нефтебаза "обеспечивает оперативный доступ ко всему ассортименту продукции и позволяет осуществлять отгрузку в течении одного рабочего дня".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, Пермский НПЗ в России приостановил работу после атаки украинского беспилотника.