Блог | Добивать еще до ремонта: российские НПЗ попали в новую ловушку украинских дронов

После того как в сети появилась информация о том, что Силы обороны вынесли очередную ЛВДС, или, проще говоря, – насосную станцию на магистральном нефтепроводе в Башкортостане, все равно осталось какое-то ощущение незавершенности, потому что обычно дополнением к чему-то подобному бывает НПЗ, а здесь вроде бы ничего такого не произошло. И вот во второй половине дня сами лапти сообщили, что НПЗ все-таки был, пусть и не совсем большой, и более того, он находится на ремонте. И все равно после этого картина приобрела полноту и элегантность.

Тем более что завод расположен в той местности, откуда подобные предприятия гонят свою продукцию непосредственно для нужд оккупационных войск и на оккупированные территории, прежде всего – на Крымское направление. Их пресса описала это замечательное событие следующим образом:

"В Краснодарском крае ночью 26 ноября атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод, который находился на ремонте после предыдущего (в сентябре. – Ред.) удара украинских беспилотников… Значительные повреждения получила установка атмосферной перегонки нефти и несколько трубопроводов. Кроме того, были разрушены парки хранения темных нефтепродуктов и пробиты резервуары с нефтью. На указанных объектах "сильные возгорания". Также произошел разлив нефти… НПЗ находится в Славянске-на-Кубани. Предприятие имеет мощность 5,2 млн тонн нефти в год и обеспечивает около 9% объема переработки в Южном федеральном округе. Среди прочего, оно выпускает бензин, нефть, керосиновую фракцию, вакуумный газойль, мазут и обеспечивает топливом аннексированный Крым".

В связи с этим смешно выглядят заявления на тему восстановления предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, которые делали как сам царь, так и его профильные холуи. Последние бодро рассказывали, сколько месяцев понадобится для проведения ремонтно-восстановительных работ на предприятиях, подвергшихся ударам дронов. Теперь уже неважно, как они себе это представляли по времени, а юмор заключается в том, что, делая такие заявления, они непременно добавляли хитрую оговорку в духе "Если не будет новых ударов". Хотя можно не сомневаться в том, что никто из них всерьез не предполагал, что каким-то волшебным образом эти удары все-таки прекратятся.

Ну, а сам царь уговорил Тромба надавить на Украину, чтобы заставить ее прекратить эти удары, и Додик выполнил поручение своего друга на 100%, только все это имело смысл, если бы путин сам отказался от ударов по энергетике, а этого он и не собирался делать, и, что самое главное, Тромб знал об этом с самого начала, и теперь НПЗ и другая нефтяная инфраструктура идут под нож с неотвратимостью парового катка. Лапти еще никогда не испытывали такого давления и понимают, что это – еще не максимальная его степень и что самое интересное еще впереди.

И именно этот эпизод важен вот чем. Можно не сомневаться, что Силы обороны наносят удары по таким объектам не случайно, а исходя из общего замысла операции. Со стороны цель операции выглядит так: нефтепереработка лаптей должна опуститься до уровня, когда она утратит возможность выпускать хоть что-то, кроме кустарного прямогона, а именно промышленная переработка остановится полностью. Кроме того, операция предусматривает повторные удары, чтобы не дать восстановить уже поврежденные мощности.

Раньше мы часто наблюдали, что повторные удары наносились после того, как НПЗ частично возобновлял работу и начинал выпускать уже товарную продукцию. Так было, например, с московским НПЗ, и не только с ним. На примере Славянского НПЗ мы наблюдаем смещение контрольной точки: теперь удары наносятся по предприятию, которое простаивает, но ремонтируется. В этом случае мы видим, что завод простаивает часть сентября, октябрь и ноябрь, а после сегодняшнего удара, даже при идеальных условиях, которых точно не будет, уже не сможет начать работать до конца года, а скорее всего – и до весны. Похоже, теперь удары "на добивание" переносятся на более ранние стадии, чтобы у врага не было никаких иллюзий относительно перспектив запуска.