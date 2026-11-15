Блог | Где взять деньги на войну? Кремль будет забирать пенсионные накопления россиян

На прошлой неделе Минфин РФ взялся тестировать национализацию пенсионных накоплений россиян. Ведомство разработало законопроект, согласно которому пенсионные накопления (ПН) россиян конвертируются в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

На первом этапе нововведение будет касаться "мертвых душ" – людей, которые не приходят за своими начислениями, поскольку не знают о них или умерли. Разница между ПН и ПДС имеет большое значение для Минфина, поскольку позволит ему направить средства россиян на покупку долгосрочных государственных облигаций (ОФЗ).

После провала аукционов ОФЗ летом, в сентябре и октябре, а также падения ликвидности рынка Минфину пришлось повышать доходность по ОФЗ, чтобы заманить на рынок больше покупателей. Рост доходности не дал кардинального эффекта: спрос на долгосрочные ОФЗ даже из-под палки ЦБР был очень слабым. Так что теперь Минфин РФ, чтобы закрыть дефицит 2026 года, обратился за помощью к "мертвым душам".

Как это принято в РФ, чтобы народ не проводил параллели с персонажами Н.В. Гоголя, пенсии "мертвых душ" в российских СМИ политкорректно называют "пенсиями молчунов". Впрочем, мистический характер действий Минфина РФ – попользоваться деньгами мертвых – от смены названия не меняется.