"Численность ВСУ превышает НАТО": Соловьев заявил, что Украина может захватить Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Видео

Российский топпропагандист Владимир Соловьев попытался запугать Европу размерами украинской армии. Он заявил, что ВСУ с нынешней численностью "могут захватить" Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову, и НАТО не удастся их остановить.

Этими рассуждениями россиянин поделился в одном из своих пропагандистских эфиров. Он считает, что таким образом Украина "может нарастить свою территорию".

"Численность сухопутных войск Украины превосходит, как я понимаю, возможности сейчас, по крайней мере, европейского НАТО так точно. Но, судя по всему, и мирового", – разволновался рупор Кремля.

Мол, Украина теоретически может напасть на соседние страны, но зачем – Соловьев толком не объяснил.

"Ситуация может повернуться таким образом, что х**лы осознают: а зачем им "рубиться" с нами (россиянами. – Ред.), если можно просто взять и моментально нарастить территорию Украины, захватив территорию Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы... Да как по буфету пройдутся!" – выдал он.

Украина не ставит целью расширять собственную территорию за счет соседей, в отличие от России. Но лучшей мотивации Соловьев не придумал.

"Войдут в Европу, и 800-тысячную пехоту Украины НАТО вообще не сможет остановить. Они их просто снесут!" – заявил пропагандист.

Как писал OBOZ.UA, ранее российский Z-блогер Максим Калашников неожиданно заявил, что удары по Харькову, Одессе и другим украинским городам не приближают Россию к победе. Он сказал, что многолетние бомбардировки лишь усиливают ненависть украинцев ко всему российскому.