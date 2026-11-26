Блог | Чужие земли вместо собственного будущего: самая большая афера Путина против россиян

Я иногда пытаюсь понять, как вообще в голове человека возникает желание отправиться в другую страну, убивать людей, пытать их, захватывать чужие дома и территории.

Что должно происходить в голове человека, чтобы он выбрал это вместо развития, торговли, партнерства и благополучия собственного народа?

В психологии есть такое понятие – моральное отключение. Это когда убийство оправдывают великой целью, агрессию называют защитой, а чужую страну – своей исторической территорией.

А когда к этому добавляются неограниченная власть, безнаказанность и имперские амбиции – последствия становятся катастрофическими.

Посмотрим, что имела эта недороссия до полномасштабного вторжения:

Торговля с ЕС на €257 млрд в год. В 2025 году – всего €58 млрд.

Доступ к западным технологиям, инвестициям и финансовым рынкам.

Огромные природные ресурсы.

Возможность одновременно развивать экономические отношения с Европой, Америкой и Азией.

Путин мог строить университеты, больницы, современные предприятия. Мог сделать так, чтобы страна стала богатой, технологичной и влиятельной.

Вместо этого Россия получила санкции, потерю рынков, усиление зависимости от Китая, милитаризацию экономики и огромные человеческие потери.

И самое абсурдное в этой истории то, что России не нужно было захватывать ни одного квадратного метра чужой земли, чтобы стать великой державой.

Для этого у нее уже было практически все.

Вместо того чтобы сделать жизнь собственных граждан лучше, российское руководство решило сделать жизнь граждан соседней страны невыносимой.

И ради этого пожертвовало будущим собственной страны.

Написал. Теперь ожидаю, что пост снова удалят за разжигание вражды и еще за всякую х*рню, которую выдумывает ФБ, чтобы защитить информационное поле такого недогосударства, как Россия.