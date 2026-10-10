Чума в России есть, но пугает другое: Курносова пояснила, почему Путин откажется от помощи США

2 октября в Иркутской области России внезапно умерла 28-летняя сотрудница противочумного института Дарья Шапилова. Официальная причина смерти – "пневмония неустановленной этиологии". Власти отрицают заражение чумой и заверяют, что ситуация находится под полным контролем, однако ряд стран уже обеспокоились ситуацией, прежде всего, из-за очевидной попытки России скрыть информацию о ЧП. Свою помощь в преодолении инфекции предложил президент США Дональд Трамп, однако Кремль наверняка откажется от нее. Почему? Потому что Россия не отказалась от разработок бактериологического оружия, и случай в Сибири может быть связан именно с этим. Настораживает то, что работница противочумного учреждения, наверняка осознавая факт заражения, не смогла спасти свою жизнь, несмотря на то, что чума излечима.

Угрозы главы Кремля Владимира Путина в адрес стран НАТО, в том числе стран Балтии, могут иметь продолжение в виде реальных действий – от вторжения в Нарву и пробития Сувалкского коридора до применения тактического ядерного оружия. Вместе с тем Путин должен осознавать: если он пойдет на такой шаг, он может быть уничтожен.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Количество глав государств, которые поздравили Путина с днем рождения, не слишком велико. Это, разумеется, Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и главы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Правда, Путину также звонил Трамп. Исходя из этого пула, как вы оцениваете сегодняшние позиции Путина в ближнем и в дальнем зарубежье?

– Ну, печалька, что я могу сказать. Что касается Трампа, то он, скорее, звонил по поводу чумы, а чтобы уж не было так печально для Путина, заодно поздравил его с днем рождения. Что касается всех остальных, то мы прекрасно понимаем, что все попытки Путина изобразить из себя центр вселенной завершились примерно ничем, и это количество поздравляющих лишь подтверждает это.

Даже на постсоветском пространстве Путин стремительно теряет авторитет. Но это и понятно, ведь вместо того, чтобы поддерживать свой авторитет за счет экономических связей и добрососедских отношений, Путин нападает на соседа, которая была бывшей республикой. Все примеряют эту историю на себя, и главная эмоция, которая появляется – это страх и понимание, что к сегодняшней России нужно относиться с большой осторожностью, а лучше разместить у себя какую-нибудь военную базу НАТО, например. Поэтому тут, мне кажется, диагноз абсолютно ясен.

– Похоже, диагноз стал совершенно ясен еще и после того, как Путин отпраздновал свой день рождения масштабной атакой на Киев, которая сопровождалась человеческими жертвами, в частности, среди детей. Конечно же, масштабные атаки на украинскую столицу, но налицо совершенно неприкрытый терроризм, к которому прибегает глава Кремля. Как это сказывается на его поддержке? Возможно, мир уже изменился и де-факто право силы вышло на передний план?

– Начнем с того, что нет ничего удивительного в том, чтобы людоеду приносить человеческие жертвы. Мы помним, как еще 20 лет назад Путин получил "подарок" на свой день рождения в виде убитой Анны Политковской (российская журналистка, активно критиковавшая Путина, была убита в его день, 7 октября 2006 года, – Ред.). Также не случайно, что страшный теракт в Израиле произошел именно 7 октября. Террористы, хорошо относящиеся к Путину как к своему брату по вере, тоже с удовольствием сделали ему такой подарок на день рождения.

Поэтому ничего удивительного нет. Но надо понимать, что безусловно, в ситуации, когда преступник с оружием нападает на ничего не подозревающего человека, у него появляется преимущество. Но это достаточно кратковременное преимущество. Если права человека растаптываются, то все понимают, что в сегодняшней ситуации необходимо вооружаться.

Европа долго к этому шла, но уже пришла. Мы видим, как скандинавские страны вступили в НАТО и развивают свою военную промышленность, строят военные базы на границе с Россией. Если Путин хочет разговаривать исключительно с использованием силы, то надо понимать, что даже без учета Соединенных Штатов совместная экономическая мощь стран Европейского Союза во много раз превышает экономическую мощь России.

Поэтому с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы, как только Европа окончательно поняла, что ей необходимо иметь вооружение для того, чтобы давать адекватный ответ современной России, у Путина больше нет каких бы то ни было перспектив. И, собственно, именно с этим и связано поздравление такого небольшого количества людей.

– В своей последней "валдайской" речи Путин неприкрыто угрожал странам Европы ядерным оружием. Допускаете ли вы, что речь идет о его попытке пробить Сувалкский коридор или каким-то иным действиям, которые будут начинаться с территории Калининградской области в отношении стран Балтии? Кстати, в контексте угроз Путина аналитики вспоминают, что подобные ультиматумы Россия объявляла и перед вторжением в Украину. Этот не более, чем угроза, или реальная опасность каких-то действий?

– Тут сразу несколько вопросов, поэтому давайте последовательно. Во-первых, почему он опять угрожает ядеркой? Потому что, кроме этого, у него ничего нет. Если мы будем задаваться вопросом, есть ли опасность использования Россией ядерки, то – да, есть. Единственное, что его может в этом удержать – это готовность других стран применить ядерное оружие против него. Причем, тут вопрос не обязательно в ядерном оружии, а даже в конвенциональном оружии на поражение.

Потому что, как мы прекрасно понимаем, у Запада, у Штатов и не только у Штатов есть возможности вести наблюдение, в первую очередь, со спутников и понимать, где находится Путин в каждый момент времени. Возможности уничтожить его в любой момент времени тоже есть. Самое главное – он должен понимать, что как только он попытается применить тактическое ядерное оружие, то сам будет уничтожен. Плюс еще, конечно, не факт, что в сегодняшней ситуации такая команда (о применении Россией ядерного оружия, – Ред.) будет выполнена. Это одна часть.

Вторая часть – где мы говорим об опасностях для стран Балтии. Они, конечно, тоже существуют. Вчерашний инцидент на границе Латвии показал, что гибридные формы все время применяются (7 октября группа из более 20 нелегальных мигрантов пыталась незаконно пересечь границу и прорваться на территорию Латвии со стороны Беларуси. Спустя несколько часов после этого группа людей в масках проникла на латвийскую территорию, повредили распределительный электрощит и похитила две камеры видеонаблюдения на пограничной территории, – Ред.).

Это происходит постоянно. К границам Эстонии в районе Нарвы стянуты российские войска, и мы понимаем, что опасность вторжения существует и там, и, конечно, в Сувалкском коридоре. Не случайно Путин помнил про Калининградскую область. Понятно, что они и сами могут устроить какую-то провокацию в той же Калининградской области, чтобы потом использовать это как casus belli для захвата Сувалкского коридора. Любовь Путина пробивать всякие сухопутные пути мы помним еще по истории того, как они пробивали сухопутный путь к Крыму. Это одна из любимых тактик.

Да, такая опасность существует, и страны Балтии прекрасно эту опасность осознают. И Путин тоже не идиот. Он понимает, что история в Украине провалилась вне зависимости от того, до чего удастся договориться, какую часть территории он сумеет на какое-то время за Россией закрепить. В любом случае его украинская авантюра провалилась.

Не случайно он все время вспоминает о том, что якобы были какие-то договоренности в Стамбуле. Мы помним, что никаких договоренностей достигнуто не было. Более того, по инициативе Москвы эти переговоры были прерваны, а Мединского смешали с г*вном все, кому не лень. Теперь же нам пытаются доказать, что, оказывается, в этом виноват Борис Джонсон и, естественно, Зеленский, а Россия на все была согласна.

Почему это все происходит? Ровно потому, что Путину хочется доказать всем, в первую очередь, себе, что хоть что-то у нас получается. Но на самом деле – нет. Цели украинской "операции" уже давно не просто недостижимы, а уже давно не достигнуты, ведь "операция" планировалась совсем иначе.

Ольга Курносова. Источник: Громадське радио

Если Путин поймет, что сможет быстро добиться какого-то аналогичного достижения в странах Балтии, он это сделает. Понятное дело, что у него на это, казалось бы, нет ресурсов. Но опять-таки, какое количество вооружений, солдат нужно для того, чтобы войти в Нарву? Или образовать "Нарвскую народную республику"? Наверное, не 300 тысяч. Может быть, хватит и меньшего количества. Мы не понимаем до конца, что он планирует, но в его больной голове это вполне может сработать, если ему покажется, что быстрый результат будет достижим.

И самое главное – мы не должны забывать о том, что самым главным ультиматуомом, который Путин предъявлял перед вторжением в Украину, это был ультиматум к НАТО. Главная его цель – это не завоевание Украины, даже всей Украины. Главная его цель – это разрушить НАТО и разрушить Евросоюз. И в этом смысле, конечно, нападение на страны Балтии, особенно если ему удастся завоевать хотя бы квадратный километр, может показать несостоятельность НАТО, и это для него будет успешно.

– Последний вопрос – по поводу этого форс-мажора, о котором вы уже упомянули. О чуме в России. Пока ситуация неясна. Разумеется, кремлевский режим будет скрывать всю информацию до последнего, но верите ли вы, что чума в России есть? Особенно на фоне того, что вопрос о чуме Трамп задавал Путину?

– Чума, ясное дело, есть. Каким образом произошло заражение, совершенно непонятно. Главное, что пугает всех, от ВООЗ до Трампа – это не то, что кто-то заболел чумой, а что кто-то от чумы умер. Причем, не просто кто-то, а сотрудник противочумного института. Потому что, если девушка сама заразилась, она не могла не понимать, что у нее чума. А если она не могла не понимать, с учетом того, что сейчас чума лечится, если сразу же начать принимать антибиотики, совершенно непонятно, почему она умерла. Это первый вопрос.

Второй вопрос. То, что у нее была чума, определяется в течение нескольких часов, и уж точно определяется в течение нескольких суток. Поэтому то, что в России точно знают, что случилось, это совершенно точно. Приезд главы Роскомнадзора Поповой в Иркутскую область уже говорит, что это какая-то беспрецедентная история.

Мы помним, как нам все время рассказывали о биолабораториях в Украине. И то, что нас должно пугать больше всего – это то, что Россия не отказалась от разработки бактериологического оружия. В этом смысле, если эта чума резистентна к стандартным антибиотикам, которые чуму побеждают, это то, что должно нас всех очень сильно пугать.

Я думаю, именно это, в первую очередь, и напугало Трампа, именно поэтому он хочет получить информацию. И ВООЗ пишет про то же самое. Почему Трамп предлагает помощь? Потому что помощь, это, в том числе, специалисты, а если будут специалисты, они получат доступ к информации.

Еще в самом начале своего правления Путин отказался от помощи иностранных специалистов в спасении подлодки "Курск", в результате все подводники погибли. Точно так же и сейчас они не будут принимать никакой помощи, чтобы полностью закрыть информацию.

– Но ситуация может выйти из-под контроля, если речь идет о какой-то модифицированной чуме, разе нет?

– Стандартная легочная чума от человека к человеку практически не передается. Почему сейчас невозможная эпидемия чумы? Потому что стандартные переносчики чумы – это блохи. Да и блох сейчас особо нет, и блохи, которые сидят на крысах, редко до нас добираются. Собственно, поэтому эпидемия невозможная. И в любом случае при таком заражении речь о бубонной, а не легочной чуме. Откуда берется легочная форма – малопонятно, но в любом случае от человека к человеку напрямую это не передается, поэтому эпидемия вряд ли нас должна пугать.

Но если идет разработка бактериологического оружия, конечно, это нас должно пугать. Давайте сделаем такую инверсию. Помните, нам рассказывали про "боевых комаров" в Украине (этот фейк озвучил постпред России при ООН Василий Небензя осенью 2022 года, – Ред.)? Потому что они сами над этим работали. Условно говоря, берешь комаров, заражаешь и где-нибудь выпускаешь. Передача различных смертельных инфекций с помощью комаров – это известная история.