Блог | Почему для России каждый новый удар становится началом следующего кризиса

Помните, пару недель назад я предлагал особо чувствительным отключиться от потока новостей до сегодняшней даты, чтоб зря не переживать? Ну, вот.

Сложности того периода уже глубоко неактуальны, их вытеснил новый трэш.

1. Старлинк отключили – старлинк включили. Кто? Маска заставили сказать, что это он.

Нервозность вокруг разведданных была, но прошла.

Пресловутый российский дизель, которым Трамп при содействии Путина пытался наиграть себе очки, уже сменил курс. Закончится все тем, что его продадут с большим дисконтом в силу токсичности.

Марево о вселенской важности российских НПЗ развеялось еще до промежуточных выборов в США.

С тех пор заботой охвачены:

• Новокуйбышевский НПЗ

• Нижегородский НПЗ "Лукойла"

• Один из НПЗ в Уфе

• Ярославский НПЗ

• Рязанский НПЗ

В промежутке несколько входящих после трехнедельного перерыва зафиксированы на ЛПДС "Самара", о которой я неоднократно писал в силу ее космической важности для российской нефтяной отрасли.

Подчеркнем, что НПЗ в Нижнем Новгороде, Ярославле и Рязани заточены на обслуживание столичного региона РФ. Это значит, что дополнительные усилия по обеспечению Москвы и области усугубят ситуацию в провинции.

2. Для России потихонечку оформляются новые вызовы.

Среди прочих – зимний дизель, от которого зависят грузовые автоперевозки и жд.

Для производства этого топлива необходим готовый авиакеросин (для смешения с дизелем на нефтебазах) либо керосиновая фракция (для производства на НПЗ). Удары по НПЗ затрагивают и керосин тоже. Заявка на эффект домино.

Упомянутые заводы производят около трети российского керосина. Чтобы не утонуть в деталях, отметим – авиационный керосин бывает разных марок.

В частности, топливо международного стандарта Jet A-1 производят заводы "Лукойла", в т.ч. – Нижегородский. Далеко не всякая страна согласится принять борт, заправленный топливом, пригодным только для внутрироссийских рейсов. И дело даже не в качестве, а еще и в формальностях, страховании и т.д.

А есть еще специальные марки Т-6 и Т-8В для стратегической и сверхзвуковой авиации. Потребителем является Минобороны РФ. Формально локации их производства засекречены. Секрет Полишинеля, что такой керосин делают в Омске, Иркутской области, а также … в Ярославле.

Итого. Потенциально может возникнуть растяжка – между авиацией и дальнобойщиками, которую придется закрывать импортом керосина.

О том, что с керосином в России что-то происходит, свидетельствует свежий приказ Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы РФ: с 9 ноября они снижают норматив обязательной для вертикально интегрированных компаний продажи авиакеросина на бирже с 11% до 5% от объема производства. Ранее подобное решение было продлено для бензина.

Это знак, что власть хочет усилить контроль над распределением дефицитного топлива. Такие меры от хорошей жизни не принимают.

Для сравнения: в январе – июле 2025 г. через биржу было продано порядка 983 тыс. тонн авиакеросина. А за аналогичный период 2026 года – только 581 тыс. тонн (снижение 41%). Наиболее разительный контраст в июле – сокращение биржевых продаж в 5 раз. Потом статистику закрыли от греха.

Так что отмены рейсов в московских аэропортах вследствие различных помех – это даже некоторый позитив в условиях сложностей с авиатопливом…

И это не единственный подобный сюжет за последние недели.

Так, с 6 ноября вводится запрет на экспорт за пределы ЕАЭС ряда продуктов химии: каменноугольной смолы и нефтяных бензолов, толуола, ортоксилена, параксилена и фенола. Они используются, в частности, в производстве лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности, в пищевой упаковке, производстве изоляции и медицинской промышленности.

Буквально накануне целый ряд российских химических заводов подвергся активному пингованию. Совпадение? А с июля неудачи преследуют нефтехимического монстра "Сибур"…

Это к тому, что раздражители меняются, а нервные клетки требуют бережного отношения. Абу-Даби, потом Китай, потом еще какая-то напасть…

Берегите себя.