У печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по Прилукам

Пока в Прилуках спасатели разбирали завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки и искали под ними тела людей, российский диктатор Владимир Путин праздновал свой день рождения. В Кремле уверяют, что делал он это "у себя дома", возле печи с самоваром.

Компанию главе Кремля, чьи руки по локти в крови украинцев, составил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Журналисты независимого российского медиа "Агентство" разбирались, где сделаны опубликованные Кремлем фото.

В Кремле показали фото с дня рождения Путина

По официальной версии Кремля, свое 74-летие российский диктатор отпраздновал в практически "спартанской" обстановке – в интерьерах "старинного русского дома" с разрисованной фигурками лошадок печью и декором в виде самовара и валенок.

Судя по официальному сообщению (опубликованному, к слову, в запрещенном в России Telegram), компанию диктатору составил один гость – Шредер. Именно он позировал вместе с Путиным на фоне печи и самовара.

Герхард Шредер и Владимир Пу... Источник: Кремль Развернуть

Замарать в крови убитых в тот день десятков украинцев и Шредера Путин, конечно же, решил совершенно "случайно".

"Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится Герхард Шредер, который приехал по делам компании "Глобус". Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", – подписали опубликованные фото в Telegram-канале Кремля.

Скриншот сообщения Кремля

Где именно происходило празднование и были сделаны фото, в Кремле не уточнили.

"Агентство" же предположило, что сделаны они в резиденции российского диктатора на Валдае.

"Одно из возможных мест съемки – резиденция Путина на Валдае, где, как говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 2021 года, есть несколько "избушек"... Нет никаких свидетельств того, что комната с русской печью есть в Ново-Огарево", – отмечено в сообщении.

Журналисты обратили внимание на то, что на сайте Кремля эти фото не публиковали – вероятно, как раз потому, что пришлось бы указывать место проведения мероприятия.

В расследовании о резиденции Путина на Валдае, опубликованном в апреле 2021 года, в ФБК показали "классные избушки" на территории объекта.

"Известно, что по-крайней мере одно из этих строений Путин ранее использовал для проведения застолий. Об этом рассказывал саксофонист Игорь Бутман, который играл для Путина на Валдае: "Потом мы душевно посидели в избушке на курьих ножках. Был накрыт русский стол: соленья, пирожки, студень, квас… Владимир Владимирович опустил руку под стол и легким движением достал оттуда бутыль домашнего самогона", – пишет "Агентство".

"Изба" в резиденции на Валдае. Источник: "Агентство"

"Изба" в резиденции на Валдае. Источник: "Агентство"

Журналисты добавили, что кроме изб на территории резиденции расположены бани, сауна, конюшня, площадки для гольфа и мини-гольфа, ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, СПА-комплекс площадью почти 7000 кв. м.

"В русском стиле оформлена не вся резиденция. Как рассказывал "Проект" в 2023 году, первоначально ее интерьер был оформлен в современном стиле хай-тек. Однако в 2003 году Путин приехал осматривать почти готовую резиденцию и остался недоволен. Когда строители спросили, какой интерьер он хотел бы видеть, президент ответил: "Как в Петербурге". Архитекторы решили, что речь идет об Эрмитаже. В 2023 году "Проект" опубликовал фотографии этих помещений. В расследовании также говорилось, что на территории комплекса построили отдельный деревянный терем площадью около 1200 квадратных метров, предназначенный для Алины Кабаевой и ее детей", – пишет "Агентство".

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Как на самом деле выглядит р... Развернуть

Издание добавило, что Герхард Шредер приехал в Москву 7 октября 2026 года по делам сети гипермаркетов Globus. В конце сентября бывший канцлер Германии вошел в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус", управляющего российским бизнесом сети. Таким образом, сеть, вероятно, пытается предотвратить "отжим" активов государством, что уже произошло с "Ашан", "Лемана ПРО" (бывшей Leroy Merlin), FM Logistic, "Нестле" и Metro.

Как сообщал OBOZ.UA, в день рождения Путина российская армия решила порадовать его массированным обстрелом Украины.

В частности, оккупанты атаковали Прилуки на Черниговщине. Погибли 22 человека, включая пятерых детей. Людей Россия в пораженной ракетой многоэтажке убивала целыми семьями.

Также под ударом оказались Киев и Киевщина: зафиксированы разрушения, погибли и пострадали люди.

Били оккупанты и по другим регионам.