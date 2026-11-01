Агенты "Атеш" уничтожили две вышки связи, открыв путь для удара по заводу ракетного топлива в РФ. Подробности

Агенты движения "Атеш" помогли Силам обороны нанести удар по важному для РФ химическому предприятию в Тверской области. Речь идет о Редкинском опытном заводе, производящем компоненты ракетного топлива.

Агенты ослабили координацию россиян, уничтожив вышки связи, облегчив дальнейшие удары по врагу. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

Агенты "Атеш" вывели из строя две вышки связи

В движении заявили, что их агенты вывели из строя две вышки связи, открыв путь для удара по заводу ракетного топлива в Тверской области.

Редкино, Тверская область

"Агенты "Атеш" уничтожили две вышки связи в районе населенного пункта Редкино Тверской области. Объекты использовались российскими военными для координации средств ПВО, обнаружения и сопровождения воздушных целей. Ликвидация этих узлов создала слепую зону в системе противовоздушной обороны региона и позволила украинским БПЛА беспрепятственно пройти к объекту", – отметили в движении.

Благодаря отключению координации ПВО подразделения Силы обороны 9 октября нанесли удар по Редкинскому опытному заводу, утверждают в "Атеш".

"Предприятие производит компоненты ракетного топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также топливные присадки. Редкинский завод напрямую обеспечивает пуски стратегических крылатых ракет. Удар по производству "Децилина-М" бьет по топливному циклу Х-55 и Х-101 и ограничивает возможности дальнейших обстрелов. Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и проводит скрытую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – подчеркнули в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" устроил диверсию под Ростовом. Вследствие действий агентов движения был обесточен завод, производящий ракетное топливо для армии Путина.