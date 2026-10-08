"Зависит не от нас": у Путина цинично отвергли возможность переговоров с Украиной и США

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Готовим ответы на волну российской эскалации, – ЗеленскийГотовим ответы на волну российской эскалации, – ЗеленскийОтключения света в Украине. ИллюстрацияЭкстренный режим вернули: какие графики отключения света действуют в Киеве и ряде областейРоссия атаковала один из важных для Киева энергообъектов, – ШмыгальРоссия атаковала один из важных для Киева энергообъектов, – ШмыгальХудожественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданствоХудожественная гимнастка сборной Украины официально отказалась выступать за Украину и сменила гражданствоМоуриньо выгоняет из "Реала" футболиста сборной УкраиныМоуриньо выгоняет из "Реала" футболиста сборной УкраиныВраг нанёс удар по Запорожью: повреждено здание ОГА, 13 пострадавших, среди них – ребёнок. ФотоВраг нанёс удар по Запорожью: повреждено здание ОГА, 13 пострадавших, среди них – ребёнок. ФотоУкраинцев "готовят" к новому курсуБанки "готовятся" продавать доллары по новому курсу: что будет с валютой в ближайшие дниИллюстрация - строитель пишет сообщение на смартфонеУкраинцы массово проявили интерес к этим профессиям: на какие вакансии откликаются в 5 раз чащеВ Киеве приостанавливали работу метро и части транспорта: где перебои с водойВ Киеве приостанавливали работу метро и части транспорта: где перебои с водойВ Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. ФотоВ Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. Фото

"Зависит не от нас": у Путина цинично отвергли возможность переговоров с Украиной и США

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
icon 102
"Зависит не от нас": у Путина цинично отвергли возможность переговоров с Украиной и США
Сергей Рябков заявил, что на данном этапе не видит возможности вести переговоры. Фото архивное. Источник: пресс-служба БРИКС

Государство-агрессор Россия сейчас не намерена возобновлять мирные переговоры с Украиной при посредничестве США. В Москве утверждают, что это якобы вина украинской стороны – мол, именно Киев "прервал" диалог, который происходил ранее.

С этой циничной ложью выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его цитируют пропагандистские СМИ.

"Никаких актуальных планов по проведению контактов в этом формате (Украина – США – Россия. – Ред.) на сегодняшний день нет. Что будет дальше, зависит не от нас", – заявил представитель российской власти. Он переложил ответственность на Украину. Якобы такие переговоры "были в прошлом", но они "были прерваны Киевом".

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 8,9 т.
Пропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышами
icon 8,9 т.
Пропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышами
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,2 т.
Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит
icon 4,2 т.
Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 1,7 т.
Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России
icon 1,7 т.
Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

В то же время Рябков заверил, что Кремль "открыт" для дипломатического урегулирования. "Опять же, руководство неоднократно говорило о том, что мы открыты для таких контактов", – сказал заместитель министра.

Что предшествовало

В 2026 году трехсторонние встречи по вопросу прекращения полномасштабной войны проходили в январе–феврале: дважды в Абу-Даби и один раз в Женеве.

Медиа утверждают, что Соединенные Штаты пытаются организовать новую встречу в октябре, чтобы вместе с украинскими и российскими представителями обсудить частичное прекращение огня. Речь идет о возможной договоренности не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Одним из возможных мест проведения журналисты называют Абу-Даби (ОАЭ).

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Кремле попытались оправдать террористические атаки по Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что это якобы ответ на "расширение перечня целей" на территории РФ, которые обстреливают Силы обороны.

– Тем временем ЕС рассматривает возможность ужесточения ограничений и проверок для российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. Перемещения и деятельность представителей России оказались под пристальным вниманием государств-членов Евросоюза, поскольку некоторые атаки напрямую приписывают Москве.

Похожие темы
российская пропагандаВойна в УкраинеМирный план ТрампаПереговоры России и УкраиныРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться