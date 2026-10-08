"Зависит не от нас": у Путина цинично отвергли возможность переговоров с Украиной и США

Государство-агрессор Россия сейчас не намерена возобновлять мирные переговоры с Украиной при посредничестве США. В Москве утверждают, что это якобы вина украинской стороны – мол, именно Киев "прервал" диалог, который происходил ранее.

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С этой циничной ложью выступил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его цитируют пропагандистские СМИ.

"Никаких актуальных планов по проведению контактов в этом формате (Украина – США – Россия. – Ред.) на сегодняшний день нет. Что будет дальше, зависит не от нас", – заявил представитель российской власти. Он переложил ответственность на Украину. Якобы такие переговоры "были в прошлом", но они "были прерваны Киевом".

В то же время Рябков заверил, что Кремль "открыт" для дипломатического урегулирования. "Опять же, руководство неоднократно говорило о том, что мы открыты для таких контактов", – сказал заместитель министра.

Что предшествовало

В 2026 году трехсторонние встречи по вопросу прекращения полномасштабной войны проходили в январе–феврале: дважды в Абу-Даби и один раз в Женеве.

Медиа утверждают, что Соединенные Штаты пытаются организовать новую встречу в октябре, чтобы вместе с украинскими и российскими представителями обсудить частичное прекращение огня. Речь идет о возможной договоренности не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Одним из возможных мест проведения журналисты называют Абу-Даби (ОАЭ).

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Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Кремле попытались оправдать террористические атаки по Украине. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что это якобы ответ на "расширение перечня целей" на территории РФ, которые обстреливают Силы обороны.

– Тем временем ЕС рассматривает возможность ужесточения ограничений и проверок для российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. Перемещения и деятельность представителей России оказались под пристальным вниманием государств-членов Евросоюза, поскольку некоторые атаки напрямую приписывают Москве.

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