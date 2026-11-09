Из России на фоне слухов о мобилизации в три страны выехало рекордное число граждан

В третьем квартале 2026 года число граждан России, выехавших в Сербию, Грузию и Армению, достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. Эти страны считаются популярными направлениями для россиян, выбирающих антивоенную эмиграцию.

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Рекордные цифры зафиксировали на фоне сообщений о возможной новой волне мобилизации и роста интереса к переезду за границу. Об этом свидетельствует статистика пограничной службы ФСБ, на которую обратила внимание "Верстка".

Сколько россиян выехало в Сербию

По данным пограничной службы, из июля по сентябрь 2026 года в Сербию выехали 64,8 тысячи граждан России. Это примерно на 14 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предыдущий рекорд зафиксировали в третьем квартале 2024 года. Тогда в страну отправились 53,2 тысячи россиян. Таким образом, показатель 2026 года превысил предыдущий максимум за весь 17-летний период наблюдений.

В Грузию выехали более 660 тысяч россиян

Еще более высокие показатели зафиксировали на грузинском направлении. В третьем квартале 2026 года в Грузию выехали 660,3 тысячи граждан РФ. Это на 43,3 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

Согласно приведенной статистике, число выездов в Грузию в третьем квартале 2026 года было на 43% выше, чем во время мобилизации в третьем квартале 2022 года. Тогда этот показатель составлял 461,2 тысячи человек.

В то же время изменилось и число поездок на автомобилях. Если в третьем квартале 2022 года таким способом в Грузию выехали 460,6 тысячи россиян, то в соответствующий период 2026 года – 418,4 тысячи.

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Армения также установила рекорд по числу прибытий из РФ

В Армению в июле-сентябре 2026 года отправились 402,3 тысячи граждан России. Для сравнения, в третьем квартале 2025 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, этот показатель составлял 344,7 тысячи человек.

Таким образом, за год число россиян, выехавших в Армению в третьем квартале, выросло примерно на 57 тысяч. Как и в случае с Сербией и Грузией, за весь период наблюдений с 2010 года ни разу ранее не фиксировали такого высокого показателя.

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Связан ли рекордный отъезд со слухами о мобилизации

В то же время статистика пограничной службы ФСБ учитывает всех граждан России, выехавших в эти страны, независимо от цели поездки. Поэтому по этим данным невозможно определить, сколько именно людей надолго покинули РФ из-за войны или политической ситуации.

Ранее "Верстка" сообщала, что из-за проблем с набором контрактников в российскую армию власти РФ обсуждают радикальные меры. Среди возможных вариантов называли ротацию резервистов или новую волну мобилизации.

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В правозащитной организации "Ковчег" также рассказывали, что на фоне слухов о мобилизации россияне стали значительно чаще интересоваться эмиграцией. В частности, их интересовали такие популярные направления, как Армения, Грузия и Сербия.

Кроме того, в конце июля риелторы в Армении сообщили "Верстке" о резком росте спроса граждан РФ на квартиры в этой стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в России как минимум 12 регионов с начала 2026 года сократили, перенесли или отменили единовременные выплаты семьям военных, погибших в войне против Украины. В то же время российское правительство хочет увеличить срок перечисления так называемых "гробовых" с 30 дней до семи месяцев.