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С россиян хотят задним числом взыскать налоги с выигрышей по спортивным ставкам с 2023 года

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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С россиян хотят задним числом взыскать налоги с выигрышей по спортивным ставкам с 2023 года
С россиян будут взимать налоги с прежних выигрышей по спортивным ставкам. Источник: иллюстративное фото из российских пабликов

Хотя во всем цивилизованном мире действие нового нормативно-правового акта не распространяется на факты и отношения, имевшие место до его вступления в силу, в стране-агрессоре России ретроактивность законов уже давно является нормой. Именно поэтому там по новым нормам осуждают, например, за посты в сети, опубликованные задолго до принятия самого "закона". А теперь власти РФ хотят распространить обратную силу на налоги с выигрышей по спортивным ставкам прошлых лет.

Изменить правила налогообложения выигрышей у букмекеров и тотализаторов и распространить их на все выплаты с 2023 года предложило российское правительство. Причем соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже даже внесены в Госдуму.

Налоги "задним числом"

При этом предлагается не начислять пени российским букмекерам и не привлекать их к ответственности за "несвоевременную" уплату налога, если вся сумма будет перечислена "задним числом", не позднее февраля 2027 года.

В настоящее время налоговая база по выигрышам определяется букмекером или тотализатором отдельно по каждой выплате: из суммы выигрыша вычитается сделанная ставка. Правительство страны-агрессора предлагает отказаться от такого порядка и считать базой положительную разницу между всеми выигрышами за налоговый период и суммой ставок. Расчет также предлагается вести нарастающим итогом с начала календарного года.

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Налог букмекеры должны перечислять при каждой выплате или передаче денег и другого имущества участнику с учетом уже удержанного в течение года налога. По окончании налогового периода расчет также будет проводиться с учетом ранее уплаченного налога.

Новые "правила" предлагается распространить на "правоотношения", начиная с января 2023 года.

Бюджет страны-агрессора

Россия планирует в 2027 году потратить на военные нужды 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд. Это более чем на 40% превышает объем расходов, заложенный на 2026 год, и почти на 380% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Такие бюджетные планы являются резким разворотом по сравнению с ситуацией год назад. Тогда российские власти планировали сдержать рост военных расходов, сократить бюджетный дефицит и восстановить резервы, исчерпанные во время войны.

Как отмечал OBOZ.UA, война все сильнее давит на российский бюджет. По данным Института изучения войны, за январь–август 2026 года дефицит федерального бюджета РФ достиг 5,8 трлн рублей ($67,87 млрд, или 2,5% ВВП) – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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