Знаете, в чем главная проблема любой чрезмерно раздутой империи? Она свято верит в свою массу. В москве искренне считают, что если нагнать в степь достаточное количество бронетехники и мобилизованных, то физика и логистика уступят место геополитическому величию. Но современная война предельно прагматична. Она измеряется не километрами пафосных речей. Она измеряется тоннами дизеля. Танк без топлива – это просто очень дорогой металлический гроб. Корабль без мазута – плавучая мишень у причала.

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Именно поэтому то, что сейчас происходит на юге рф и оккупированных территориях, – это не просто удачные налеты дронов. Это классическая, хрестоматийная операция по удушению. Украинский Генштаб методично перерезает имперские кровеносные сосуды.

Давайте посмотрим на эту изящную вивисекцию в деталях.

Небо над кубанскими и волгоградскими степями теперь стабильно окрашено в оттенки горящих нефтепродуктов. Синхронный вывод из строя Волгоградского, Афипского и Ильского НПЗ – это хирургическая ампутация. Эти заводы суммарно перерабатывали десятки миллионов тонн нефти, щедро снабжая соляркой и авиационным керосином всю оккупационную группировку. Теперь вместо бензина они производят исключительно черный дым и истерику в кабинетах российского министерства обороны.

Последствия этого инфраструктурного инфаркта развиваются по законам падающего домино.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. ПРИКОВАННЫЙ ФЛОТ

Остатки черноморского флота рф, когда-то угрожавшие всему живому в акватории, после методичного избиения в Крыму трусливо бежали в Новороссийск. Но вот незадача: корабли плавают не на цитатах путина, а на флотском мазуте, который бесперебойно поступал с кубанских НПЗ. Теперь заводы в руинах. Чтобы вывести в море носители "Калибров", топливо придется гнать цистернами из центральной россии. Флот окончательно утратил оперативную мобильность и превратился в элитную недвижимость с видом на море.

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ЭПИЗОД ВТОРОЙ. КРЫМСКАЯ МЫШЕЛОВКА

Гордость кремлевского зодчества, Крымский мост, после того как одна из его арок эпично обрушилась в судоходный канал, официально сменил квалификацию. Теперь это искусственный риф. Азовское море отрезано от Черного, морской транзит замер. Сухопутный коридор вдоль побережья простреливается насквозь. Оккупанты в Крыму оказались в классической ловушке: боеприпасы и солярку везти не на чем, а то, что пытаются провезти по земле, радостно встречают украинские беспилотники.

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ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. ПРИАЗОВСКАЯ МИЛИЦИЯ И КРАХ ПИРАТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Осознав, что дело пахнет топливным голоданием, российские генералы решили использовать порты оккупированных Мариуполя и Бердянска как спасательный круг. Идея перегружать топливо с малых танкеров на бензовозы прямо под носом у украинской дальнобойной артиллерии могла родиться только от полного отчаяния.

Но здесь скрывается самое смешное, если этот термин вообще применим к войне. Превращая Мариуполь и Бердянск в военные топливные хабы, москва собственными руками уничтожает теневую экономику местных коллаборантов. Еще вчера эти гауляйтеры сидели на золотой жиле, отгружая краденое украинское зерно и уголь на теневых сухогрузах. Это была их кормовая база, на которую они покупали лояльность полицаев и строили свои микроимперии.

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Теперь порты – законная и приоритетная военная цель. Какая уж тут торговля зерном, когда в любой момент в твой терминал может прилететь ракета, превратив танкер с топливом в местный филиал ада. Потеряв контрабандные миллиарды, оккупационные администрации останутся с пустыми карманами. А коллаборанты без денег очень быстро начинают жрать друг друга, строчить доносы в фсб и минировать машины вчерашних сообщников.

ЭТО ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ В СВОЕЙ ЖЕСТОКОСТИ АСИММЕТРИЯ. Чтобы остановить российское наступление, необязательно биться лбом о каждую линию окопов. Достаточно сжечь ректификационные колонны в глубоком тылу, взорвать мосты и дождаться, пока вторая армия мира не встанет намертво посреди степи с пустыми баками, а ее пособники не перережут друг другу глотки из-за остатков пайка.

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