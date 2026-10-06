"Уронила пробирку с чумой": что стоит за вспышкой "черной смерти" в России и есть ли угроза для мира — The Times

В российском Шелехове после смерти 28-летней исследовательницы Дарьи Шипиловой, которая, возможно, контактировала с возбудителем легочной чумы, не менее 60 сотрудников противочумного института отправили на карантин. На фоне противоречивых заявлений российских чиновников Казахстан, Монголия, Кыргызстан и Узбекистан усилили санитарно-карантинные меры.

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Известно, что Шипилова могла случайно разбить пробирку с возбудителем чумы. Об этом сообщает The Times в материале о ситуации в Иркутской области.

Ведь через два дня она заболела, а сначала врачи предположили, что у женщины коронавирус. Она скончалась в пятницу.

После её смерти по меньшей мере 60 сотрудников учреждения поместили на карантин непосредственно на территории института. По словам одного из коллег, Шипилова могла контактировать примерно с 300 людьми.

В то же время обстоятельства смерти остаются невыясненными. Российское агентство общественного здравоохранения заявило, что женщина умерла от "пневмонии неизвестной этиологии" и что связь между её работой и смертью пока не установлена.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал причиной смерти "опасное инфекционное заболевание". В настоящее время все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, а проведенные анализы не выявили у них признаков заболевания.

В то же время глава соседней Бурятии Алексей Цыденов сначала заявил, что Шипилова умерла от чумы, но впоследствии отредактировал сообщение, добавив слово "возможно".

Ситуация вызвала беспокойство среди жителей Шелехова. Местные жители сообщали о людях в защитных костюмах, масках и перчатках. В детских учреждениях начали раздавать медицинские маски, а работникам алюминиевого завода в городе их ношение сделали обязательным.

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В то время как врачи в Иркутске уже открыто говорят о возможности чумы. В то же время местные жители обвиняют власти в том, что те не предоставляют достаточно информации.

Российские чиновники призвали граждан не слушать "слухи" о вспышке. Сообщение региональных властей с призывом не посещать Шелехов из-за "неофициальных сообщений о подтвержденном случае чумы" впоследствии удалили. Российский телеканал Ren TV также удалил со своего сайта пять материалов об инциденте.

Отдельно появилась неподтверждённая версия, что Шипилова могла заболеть во время экспедиции в район границы России с Монголией. Из-за противоречивых данных точная причина заражения пока остаётся неизвестной.

Главные истории дня

Российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал версию о заражении после разбитой пробирки маловероятной. Сотрудники противочумного института работают в специальных защитных костюмах, поэтому вероятность заражения в таких условиях очень низкая.

"Если вы разбиваете пробирку, вероятность заражения чрезвычайно низка", — сказал Фаворов.

Аналогичную оценку дал доктор Саймон Кларк, доцент кафедры клеточной микробиологии Университета Рединга. Он отметил, что для заражения лабораторного работника из-за разбитой пробирки "должно сложиться очень много неблагоприятных обстоятельств".

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После сообщений из Сибири соседние государства усилили контроль. Казахстан заявил о повышенной готовности на пограничных пунктах и введении санитарно-карантинных мер. Повышенное внимание к ситуации также продемонстрировали Монголия, Кыргызстан и Узбекистан. В то же время ни одна из этих стран не сообщала о выявленных случаях чумы.

Ситуацию отслеживают и в США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что американские власти "следят и внимательно мониторят" ситуацию, однако пока не считают её поводом для паники.

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"Я не думаю, что это повод для беспокойства, но это повод сосредоточиться и следить за ситуацией", — сказал Рубио.

Легочная чума вызывается бактерией Yersinia pestis и передается преимущественно через респираторные капли. Известно, что заболевание обычно поддается лечению антибиотиками, если терапию начать вовремя.

В мире ежегодно регистрируется около 2 тысяч случаев чумы. В то же время специалисты отмечают, что возбудитель не является "исторической" болезнью, а на самом деле до сих пор циркулирует среди популяций грызунов в различных регионах Африки, Азии и Америки, а случаи заражения людей происходят ежегодно.

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Россия в последний раз сообщала о случае чумы в 2016 году — тогда заболел 10-летний мальчик в Алтайском крае. На данный момент никаких подтверждений масштабной вспышки чумы в России нет, а главный вопрос остается в том, от чего именно умерла сотрудница противочумного института и был ли у неё контакт с опасным возбудителем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что смерть 28-летней сотрудницы Иркутского научно-исследовательского института по борьбе с чумой Сибири и Дальнего Востока привлекла внимание экспертов и международных организаций. Специалистка, работавшая с опасными патогенами, скончалась в больнице от тяжелой пневмонии "неизвестного происхождения".

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