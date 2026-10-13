Впервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. Видео

Россиянка, которая переехала из Сибири в оккупированный Донецк, поделилась своими впечатлениями от жизни там. В частности, ее впечатлило то, что в городе есть газ – раньше девушка никогда не пользовалась газовой плитой.

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Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала в соцсетях. Позже оно распространилось в донецких пабликах.

"Здесь почти у всех газовые плитки и даже газовые духовки. Для меня это было шоком, потому что до этого я почти ни разу не пользовалась газовыми плитками. Всегда боялась зажигать и подносить спичку к газу", – сказала гражданка РФ.

"Приехала из Сибири, где добывают большую часть российского газа и нефти, но никогда не видела газа в квартире. Все истории о варварском нашествии, которые еще сто лет назад читали в мемуарах украинцев, поляков или финнов, вновь оживают.

В воспоминаниях Лянцкоронской как-то читал, как советский офицер, поселившийся в ее квартире, мыл голову в унитазе. Подумал тогда, что это совершенно неправдоподобная выдумка. А теперь смотрю в соцсетях впечатления современных россиян, приехавших из диких краев, и понимаю, что все правда, и действительно в 1940-х они мыли головы в унитазах. Сверхдержава не может провести газ в свои города, но при этом постоянно нуждается в каких-то новых территориях. Люди, которые не видели газовых плит в России, приезжают сюда рассказывать о российском культурном превосходстве и учить украинцев правильно жить. Сюр", – написал об этом украинский журналист Денис Казанский.

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Отметила автор и реалии жизни под российской оккупацией, а именно то, что в Донецке у людей нет постоянного доступа к технической воде – ее дают раз в три дня.

"В Сибири она всегда есть, всегда чистая. А тут бывают такие проблемы", – сказала гражданка РФ, добавив, что в городе "довольно часто" отключают свет.

Удивительным для россиянки оказался и комендантский час, который в Донецке действует с понедельника по пятницу с 23:00 до 04:00.

Она также отметила, что в городе нет привычных всем россиянам сетевых магазинов – "Магнит", "Пятерочка", "Золотое Яблоко" и других. В Донецке продолжают работать местные бизнесы и сети магазинов, что в очередной раз подчеркивает разрыв между РФ и оккупированными ею территориями.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, российские вербовщики вербуют свежее пушечное мясо на войну против Украины во временно оккупированном Донецке. В частности, "охотятся" на них на улицах и в барах. Потенциальных "контрактников" пьяном виде доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты, первые "добровольцы" – уже на фронте.