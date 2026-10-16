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Внука убийцы Евгения Коновальца задержали в России по подозрению в мошенничестве: подробности дела

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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Внука убийцы Евгения Коновальца задержали в России по подозрению в мошенничестве: подробности дела
Петр Судоплатов входит в совет директоров компании "РК Страховой брокер". Источник: Российские СМИ

Петр Судоплатов, внук советского диверсанта Павла Судоплатова, фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в особо крупных размерах. 12 октября Лефортовский суд Москвы запретил ему совершать определенные действия, не поместив его в следственный изолятор.

О решении суда и обстоятельствах дела написала российская газета "Коммерсантъ". Расследование ведет следственное управление ФСБ России. Подробности дела пока не разглашаются.

Внука убийцы Евгения Коновальца задержали в России по подозрению в мошенничестве: подробности дела

Внук Павла Судоплатова — фигурант дела о мошенничестве. Источник: Скриншот

Дело Судоплатова

По данным издания, следователи сами обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, не предусматривающей содержание под стражей. Оно было рассмотрено и удовлетворено в понедельник, 12 октября.

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Петр Судоплатов, член совета директоров ООО "РК Страховой брокер", является внуком Павла Судоплатова — сотрудника советских спецслужб, причастного к убийству украинского деятеля Евгения Коновальца. Последний был одним из лидеров украинского националистического движения и председателем Организации украинских националистов.

Пока неизвестно, в чём именно заключается предполагаемое мошенничество. По информации "Коммерсанта", дело может быть связано с профессиональной деятельностью Петра Судоплатова.

Работа в страховой компании

Петр Судоплатов входит в совет директоров компании "РК Страховой брокер". Она позиционирует себя как центр экспертизы и работы с рисками и относится к давним участникам российского рынка страхового брокерства.

Компания работает под различными названиями и брендами с начала 1990-х годов. В 2023 году её приобрела представительница королевской семьи Бахрейна шейха Дейя Аль Халифа, после чего компания получила современное название.

Ранее, как отмечает издание, Судоплатов попадал в поле зрения контролирующих органов в сентябре 2020 года. Тогда после возвращения из Англии он не внес данные о прохождении теста на COVID-19, за что получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, как в оккупированном Крыму судили офицера ПВО, который вместо дрона сбил вертолёт с тремя военными РФ.

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