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"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживают. Видео

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 13,3 т.
"Власть народу, мир миру": в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживают. Видео
Полиция РФ. Иллюстративное фото. Источник: Российские СМИ

В Москве 4 октября на согласованном митинге, организованном Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ) в годовщину расстрела Белого дома в 1993 году, начались массовые задержания. По оценкам очевидцев, мероприятие собрало около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает "Новая газета Европа". По её данным, силовики задержали около 60 человек, около 20 из них доставили в отдел полиции "Краснопресненское".

Митинг начался у памятника на площади Краснопресненская Застава, откуда люди прошли к мемориалу на месте гибели защитников Белого дома.

Силовики задержали 26 человек из КПРФ, около 30 представителей "Яблока" и ещё нескольких активистов.

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По данным инициативной группы Екатерины Дунцовой, 14 человек находились в автозаке возле отдела МВД в Пресненском районе. Несовершеннолетних правоохранители отпустили.

Бывший депутат Московской городской думы Евгений Ступин заявил, что силовики забирают с митинга "молодежь с флагами". Также сообщалось о задержании молодых людей с флагами НДР.

Во время митинга люди скандируют ряд лозунгов, среди которых: "Власть — народу, миру — мир", "Мы хотим свободы", "Долой Роскомнадзор", "Нет политическим репрессиям", "Свободу политическим заключённым" и "Долой партию мошенников и воров".

''Власть народу, мир миру'': в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживают. Видео

Силовики задерживают участников митинга в Москве. Источник: Скриншот

''Власть народу, мир миру'': в Москве люди вышли на митинг, их массово задерживают. Видео

Российские силовики задерживают участников митинга. Источник: Скриншот

На одном из видео видно, как силовики начинают задерживать людей после криков "Долой царя!".

Кроме того, участники требуют освободить изжевского активиста Дмитрия Морозова и выражают поддержку политику-коммунисту Николаю Бондаренко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 марта в России во время акций против блокировки интернета силовики задержали не менее 18 человек в четырёх городах. В Москве речь шла о 13 задержанных, ещё двоих доставили в полицию в Санкт-Петербурге, двоих — в Калуге и одного — в Воронеже.

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