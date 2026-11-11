На прошлой неделе в рф всплыла очень неприятная для банков статистика. Выяснилось, что доля проблемных кредитов в портфеле корпоративных заемщиков выросла до 13%.

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Цифры вроде бы и плохие для рф, однако не катастрофические. Но, во-первых, это официальная статистика, приукрашенная каруселями по реструктуризации старых проблемных долгов, из которых банки делают новые непроблемные. А во-вторых, выяснилось, что половина этих кредитов вообще не покрыта никакими резервами.

И вот тут вырисовывается интересная ситуация: размер недосформированных резервов банков под кредитные риски съедает 70% избытка собственного капитала банков в рф. А это уже серьезная заявка на банковский кризис.

Дело в том, что приведенные цифры – это лишь "средняя температура" в банковской больнице в рф. Неизвестно, сколько из 300 банков уйдут с рынка, если у них одновременно произойдут 2 события: (а) сильно вырастет просрочка по процентам, которые они планировали получить; (б) придется срочно доформировать или увеличивать резервы.

Самыми слабыми звеньями банковской системы в рф остаются ВТБ и выдоенный ребятами Чемезова оборонный банк ПСБ.

Пока ЦБР носился по рынку и пытался успокоить банкиров противоречивыми заявлениями, в российском официальном информационном пространстве начала появляться крайне неприятная статистика:

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• Количество новых дел о банкротстве компаний выросло в третьем квартале на 29%;

• Российские суды за девять месяцев признали банкротами 5364 компании, по сравнению с 2025 годом количество банкротств выросло на 18,5%.

• За 9 месяцев 2026 года количество новых банкротств граждан уменьшилось до 402,5 тыс., то есть на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, и это после невиданного ралли 2025 года. Фактическое уменьшение произошло на уровне статистической погрешности или за счет разницы в количестве рабочих дней.

Главные истории дня

Объективно в РФ сейчас есть сразу два источника кредитного цунами.

Во-первых, это трансформация процентного риска в кредитный. Высокие процентные ставки по кредитам со временем привели к тому, что хорошие заемщики банков стали проблемными.

Во-вторых, это общая рецессия как минимум в гражданском секторе российской экономики, которая продолжается уже более года. Рецессия означает падение спроса на продукцию производителей и сворачивание бизнеса, что ухудшает качество кредитных портфелей в любой экономике.

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ЦБР, конечно, принимает меры для стабилизации ситуации. Но на фоне кризиса ликвидности на рынке государственных облигаций в рф ЦБР все больше напоминает единственную коровку в коровнике с десятком телят, каждый из которых хочет молока.

Так что мягкий сценарий банковского кризиса в рф еще возможен, но он предполагает запуск ЦБР печатного станка и финансирование дефицита в экономике за счет эмиссии рубля.

Более жесткий и болезненный сценарий – это замораживание срочных вкладов населения, к чему коммунисты в рф уже не раз публично призывали в тестовом режиме.

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