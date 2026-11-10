Война против Украины "давит" на российскую экономику: в ISW раскрыли масштаб проблем Кремля

Война против Украины все сильнее сказывается на экономике России, несмотря на попытки Кремля преуменьшить масштаб проблем. Удары Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и другим важным объектам ограничивают производство и усиливают инфляцию.

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Вместе с тем страна-агрессор сталкивается с ростом бюджетного дефицита, долгов и финансовых трудностей среди населения. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Российская экономика страдает от последствий войны

Аналитики отметили, что Центральный банк РФ признает усиление негативного влияния войны против Украины на экономику, хотя и пытается называть эти проблемы временными.

Так, 9 ноября глава учреждения Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что не стоит спешить со снижением ключевой ставки из-за высокого уровня инфляции. С июня 2025 года российский регулятор уже снижал ее десять раз.

"Набиуллина признала, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, центрам обработки данных, логистическим узлам и другим промышленным объектам ограничили производственные мощности России, но заявила, что российские чиновники решают эти "временные" проблемы. Набиуллина заявила, что разрыв между уровнем инфляции и ключевой процентной ставкой отражает постоянное инфляционное давление и большую долю субсидируемых кредитов в России", – говорится в отчете.

По ее прогнозу, в 2027 году Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, однако она все равно останется двузначной. Параллельно украинские дальнобойные атаки на энергетическую инфраструктуру и логистические объекты России усиливают инфляционное давление и углубляют экономические трудности страны.

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"Российские власти до сих пор не смогли должным образом защитить свою критически важную инфраструктуру или быстро устранить повреждения, нанесенные украинскими ударами, и вряд ли смогут быстро решить эти проблемы до или в 2027 году – срок, на который намекала Набиуллина", – говорится в сообщении.

Кремль наращивает долги, но не сокращает расходы на оборону

В ISW обратили внимание на противоречие между заявлениями Набиуллиной о временном характере экономических проблем и планами Кремля увеличивать бюджетные расходы и государственный долг. По данным Службы внешней разведки Украины, в 2027–2029 годах дефицит федерального бюджета России может ежегодно составлять от 63,6 до 67,6 млрд долларов, или 1,9–2,2% ВВП.

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Вместе с тем Москва планирует наращивать государственный долг с 56,7 млрд долларов в 2027 году до 70,5 млрд в 2029-м. Несмотря на финансовые трудности, в следующем году Кремль намерен направить на оборону более 212 млрд долларов.

Ухудшается и положение российского бизнеса и населения. По состоянию на август 2026 года 28% заемщиков испытывали проблемы с выплатой кредитов, а с января по сентябрь 33 компании допустили технический дефолт, причем 17 из них впоследствии объявили полный дефолт. Кроме того, к концу сентября задолженность по зарплатам в России превысила 2,5 млрд рублей, а граждане все чаще вынуждены занимать деньги даже на базовые нужды, в частности на отопление.

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В ISW подчеркивают, что продолжение масштабного финансирования войны будет иметь для России долгосрочные экономические последствия.

"Россия испытывает нехватку рабочей силы, что привело к инфляции заработной платы в гражданском и оборонном секторах, способствуя общей инфляции. Россия также все больше сталкивается с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постоянно истощала ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине", – говорится в отчете.

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Летом 2026 года россияне столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен. Это дополнительно ударило по семейным бюджетам и способствовало ускорению инфляции.

В то же время глава Кремля Владимир Путин продолжал требовать от Центробанка снижения ключевой ставки. Аналитики убеждены, что таким образом российский диктатор пытается смягчить монетарную политику и обеспечить военно-промышленный комплекс более доступными кредитами и дополнительными финансовыми ресурсами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в российском Приморье бюджет настолько просел, что власти уже предупреждают о задержках социальных выплат, а расходы на медицину и больницы приходится урезать. Незадолго до этого регион сократил бюджетные расходы на 3,8 млрд рублей.