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Война против Украины "давит" на российскую экономику: в ISW раскрыли масштаб проблем Кремля

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
24
Коллаж. Экономика России
Коллаж OBOZ.UA. Экономика России

Война против Украины все сильнее сказывается на экономике России, несмотря на попытки Кремля преуменьшить масштаб проблем. Удары Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и другим важным объектам ограничивают производство и усиливают инфляцию.

Вместе с тем страна-агрессор сталкивается с ростом бюджетного дефицита, долгов и финансовых трудностей среди населения. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Российская экономика страдает от последствий войны

Аналитики отметили, что Центральный банк РФ признает усиление негативного влияния войны против Украины на экономику, хотя и пытается называть эти проблемы временными.

Так, 9 ноября глава учреждения Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что не стоит спешить со снижением ключевой ставки из-за высокого уровня инфляции. С июня 2025 года российский регулятор уже снижал ее десять раз.

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"Набиуллина признала, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, центрам обработки данных, логистическим узлам и другим промышленным объектам ограничили производственные мощности России, но заявила, что российские чиновники решают эти "временные" проблемы. Набиуллина заявила, что разрыв между уровнем инфляции и ключевой процентной ставкой отражает постоянное инфляционное давление и большую долю субсидируемых кредитов в России", – говорится в отчете.

По ее прогнозу, в 2027 году Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, однако она все равно останется двузначной. Параллельно украинские дальнобойные атаки на энергетическую инфраструктуру и логистические объекты России усиливают инфляционное давление и углубляют экономические трудности страны.

"Российские власти до сих пор не смогли должным образом защитить свою критически важную инфраструктуру или быстро устранить повреждения, нанесенные украинскими ударами, и вряд ли смогут быстро решить эти проблемы до или в 2027 году – срок, на который намекала Набиуллина", – говорится в сообщении.

Кремль наращивает долги, но не сокращает расходы на оборону

В ISW обратили внимание на противоречие между заявлениями Набиуллиной о временном характере экономических проблем и планами Кремля увеличивать бюджетные расходы и государственный долг. По данным Службы внешней разведки Украины, в 2027–2029 годах дефицит федерального бюджета России может ежегодно составлять от 63,6 до 67,6 млрд долларов, или 1,9–2,2% ВВП.

Вместе с тем Москва планирует наращивать государственный долг с 56,7 млрд долларов в 2027 году до 70,5 млрд в 2029-м. Несмотря на финансовые трудности, в следующем году Кремль намерен направить на оборону более 212 млрд долларов.

Ухудшается и положение российского бизнеса и населения. По состоянию на август 2026 года 28% заемщиков испытывали проблемы с выплатой кредитов, а с января по сентябрь 33 компании допустили технический дефолт, причем 17 из них впоследствии объявили полный дефолт. Кроме того, к концу сентября задолженность по зарплатам в России превысила 2,5 млрд рублей, а граждане все чаще вынуждены занимать деньги даже на базовые нужды, в частности на отопление.

В ISW подчеркивают, что продолжение масштабного финансирования войны будет иметь для России долгосрочные экономические последствия.

"Россия испытывает нехватку рабочей силы, что привело к инфляции заработной платы в гражданском и оборонном секторах, способствуя общей инфляции. Россия также все больше сталкивается с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постоянно истощала ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине", – говорится в отчете.

Летом 2026 года россияне столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен. Это дополнительно ударило по семейным бюджетам и способствовало ускорению инфляции.

В то же время глава Кремля Владимир Путин продолжал требовать от Центробанка снижения ключевой ставки. Аналитики убеждены, что таким образом российский диктатор пытается смягчить монетарную политику и обеспечить военно-промышленный комплекс более доступными кредитами и дополнительными финансовыми ресурсами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в российском Приморье бюджет настолько просел, что власти уже предупреждают о задержках социальных выплат, а расходы на медицину и больницы приходится урезать. Незадолго до этого регион сократил бюджетные расходы на 3,8 млрд рублей.

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