Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация - отделение ПриватБанкаУкраинские банки позакрывали отделения: в списке Ощадбанк и ПриватБанкКак правильно устанавливать солнечные панели в квартиреКак сделать, чтобы в квартире было больше света: украинцам назвали главное правило устанавки солнечных панелейЦена на Tesla Model YУкраинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной моделиВ какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банкахНе доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках"Радиационная опасность!" и "Уличные бои!" Неизвестные взломали приложение "Воздушная тревога""Радиационная опасность!" и "Уличные бои!" Неизвестные взломали приложение "Воздушная тревога"Живущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератораЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"Футболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка "Барселоны" сорвала с себя форму, празднуя забитый гол. Видео собрало 3 млн просмотров за суткиУкраинцам выдают по 9 тысячУкраинцам выдают по 9 тысяч: кто может получить и на что можно потратить выплатуОнлайн-матч FIFAВ Украине будут судить игроков в FIFA: в чем их обвиняютДефицит топливаВ России снова ввели ограничения на продажу бензина: после удара по нефтеперерабатывающему заводу
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о "запуске ядерных боеголовок" после взлома

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
465
Иллюстрация - мужчина держит мобильный телефон и закрывает лицо
Российские оповещения об угрозе обстрелов "хакнули". Иллюстрация. Источник: Freepik

В ночь на 2 ноября в России произошел взлом системы оповещения МЧС (министерства-аналога ГСЧС), в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun". Неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам после того, как украинское официальное приложение "Повітряна тривога" подверглось внешнему вмешательству.

Жители РФ делились соответствующими фото в соцсетях. Автоматическую рассылку получили в разных регионах страны, и она также "подтянулась" в некоторые Telegram-каналы официальных региональных властей.

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

В РФ также взломали предупреждение о тревоге. Источник: скриншот ложного уведомления, которое отправили хакеры

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Россияне получили ответ от хакеров. Источник: скриншот с телефона

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
39,2 т.
Хакеры взломали Росстат и получили данные о настоящих потерях армии РФ на войне в Украине
39,2 т.
Хакеры взломали Росстат и получили данные о настоящих потерях армии РФ на войне в Украине
Дарья ДуроваДарья Дурова
2,0 т.
"Численность ВСУ превышает НАТО": Соловьев заявил, что Украина может захватить Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Видео
2,0 т.
"Численность ВСУ превышает НАТО": Соловьев заявил, что Украина может захватить Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Видео
Анна ПавловаАнна Павлова
1,0 т.
В России новая вспышка оспы обезьян: в Подмосковье выявили третий случай за месяц
1,0 т.
В России новая вспышка оспы обезьян: в Подмосковье выявили третий случай за месяц
Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Ложное предупреждение отправлялось несколько раз. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Во всех регионах РФ получили сообщение о "ядерке". Источник: скриншот российского Telegram-канала

Сообщение написано на русском языке и содержит нецензурную лексику. По характеру изложения информации сразу понятно, что предупреждение не является официальным.

"Угроза движухи! Не волнуйтесь! По всем регионам России (болотам) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-Sun!" – говорится в тексте.

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Российскую систему "хакнули" очень быстро. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Администраторы пропагандистских интернет-сообществ позднее объяснили, что неизвестные взломали российские оповещения о дроновых и ракетных угрозах.

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Объяснение от пропагандистов. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Объяснение от пропагандистов. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Что предшествовало

Отметим, что это произошло всего через несколько часов после того, как украинское приложение "Повітряна тривога" объявило "тревогу" по всей стране и начало рассылать ложные сообщения о "ядерной" и "химической" угрозах, а также вероятности "уличных боев". В Воздушных силах ВС Украины подтвердили, что приложение подверглось вражескому воздействию и информация, разосланная хакерами, не соответствует действительности.

По состоянию на 2:00 понедельника "Повітряна тривога" восстанавливала свою работу и уже правильно показывала регионы с "желтой" и "красной" тревогами. Движение вражеских целей на карте временно не отображалось.

Разработчики подчеркнули, что приложение не хранит и не использует персональные данные, поэтому никакой угрозы личной информации пользователей не было.

Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

Пояснение о ситуации с украинским приложением. Источник: скриншот официального Telegram-канала "Повітряна Тривога"

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Службы внешней разведки Рустем Умеров рассказал, что неизвестные якобы от его имени отправляли сообщения представителям дипломатического корпуса и партнерам Украины в разных странах. Таким образом они пытались узнать информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.

Похожие темы
Кибератака на УкраинуВойна в УкраинехакерыРоссияКибератакафейки
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!