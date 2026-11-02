Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о ''запуске ядерных боеголовок'' после взлома

В ночь на 2 ноября в России произошел взлом системы оповещения МЧС (министерства-аналога ГСЧС), в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun". Неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам после того, как украинское официальное приложение "Повітряна тривога" подверглось внешнему вмешательству.

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Жители РФ делились соответствующими фото в соцсетях. Автоматическую рассылку получили в разных регионах страны, и она также "подтянулась" в некоторые Telegram-каналы официальных региональных властей.

Сообщение написано на русском языке и содержит нецензурную лексику. По характеру изложения информации сразу понятно, что предупреждение не является официальным.

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"Угроза движухи! Не волнуйтесь! По всем регионам России (болотам) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-Sun!" – говорится в тексте.

Администраторы пропагандистских интернет-сообществ позднее объяснили, что неизвестные взломали российские оповещения о дроновых и ракетных угрозах.

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Что предшествовало

Отметим, что это произошло всего через несколько часов после того, как украинское приложение "Повітряна тривога" объявило "тревогу" по всей стране и начало рассылать ложные сообщения о "ядерной" и "химической" угрозах, а также вероятности "уличных боев". В Воздушных силах ВС Украины подтвердили, что приложение подверглось вражескому воздействию и информация, разосланная хакерами, не соответствует действительности.

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По состоянию на 2:00 понедельника "Повітряна тривога" восстанавливала свою работу и уже правильно показывала регионы с "желтой" и "красной" тревогами. Движение вражеских целей на карте временно не отображалось.

Разработчики подчеркнули, что приложение не хранит и не использует персональные данные, поэтому никакой угрозы личной информации пользователей не было.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Службы внешней разведки Рустем Умеров рассказал, что неизвестные якобы от его имени отправляли сообщения представителям дипломатического корпуса и партнерам Украины в разных странах. Таким образом они пытались узнать информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.