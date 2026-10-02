В России зафиксировали случай смерти от чумы, сотни человек поместили в карантин: что происходит

В России, в Иркутской области, после смерти лаборантки в больнице Шелехова ввели карантин, а около 200 человек поместили под наблюдение. Женщина работала в противочумном институте и, по данным местных источников, могла контактировать с возбудителем легочной чумы.

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О смерти 28-летней Дарьи Шипиловой и ситуации вокруг карантина сообщают российские СМИ, в частности "Люди Байкала". В то же время официальные структуры Иркутской области по состоянию на 2 октября не подтвердили, что причиной смерти стала именно чума.

Что известно

Шипилова работала лаборанткой в Иркутском противочумном институте. 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, после чего, по сообщениям местных журналистов, почувствовала себя плохо.

Женщину госпитализировали в Шелеховскую районную больницу. Там она провела три дня, а в ночь на 2 октября скончалась.

После этого около 200 человек, которые могли контактировать с лаборанткой, поместили на карантин. Еще 1 октября в Иркутске состоялось совещание с участием руководителей силовых и административных ведомств.

Карантин в Шелехове

С 1 октября в Шелеховской районной больнице ввели карантин из-за подозрения на особо опасную инфекцию у одной из пациенток. 2 октября в регионе прошло экстренное заседание санитарно-протиепидемической комиссии с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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По данным "Людей Байкала", сначала на карантин поместили около 90 контактных лиц, а на следующий день их число выросло примерно до 200.

Жители Шелехова также сообщали о людях в защитных костюмах, масках и перчатках на улицах города. По их словам, маски раздавали, в частности, в детских садах.

Версия о чуме

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что умершая в Иркутской области женщина не приезжала в Бурятию. Он также сообщил, что в республике нет естественных очагов чумы, в частности на территориях, граничащих с Монголией.

Главные истории дня

Сначала Цыденов написал в своем канале в "Макси", что иркутская лаборантка умерла от чумы. Позже он отредактировал публикацию и добавил слово "возможно".

В Telegram его сообщение с уточнением появилось почти на два часа позже. Уточнение касалось именно причины смерти женщины.

Что говорят врачи

По словам врача, с которым поговорили "Люди Байкала", существует две основные формы чумы – бубонная и легочная. Легочная форма может передаваться от человека к человеку и является особенно заразной.

Собеседник издания отметил, что в случаях подозрения на особо опасную инфекцию сначала закрывают отделение, проводят расследование и берут необходимые анализы. К диагностике могут привлекаться специализированные научные учреждения, в частности в Новосибирске, а также специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

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По его словам, после проведения исследований и выявления возбудителя информация о результате может появиться примерно через шесть дней.

В то же время официального подтверждения того, что смерть Шипиловой наступила именно из-за чумы, в приведенных сообщениях нет. Российские власти также не уточнили, какую именно инфекцию подозревают у пациентки, из-за которой ввели карантин.

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