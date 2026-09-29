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В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома "Украинка": выжил только один член экипажа. Фото и видео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 2,7 т.
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома "Украинка": выжил только один член экипажа. Фото и видео
Разбился российский самолет Ту-95МС.
Источник: Exilenova +.

В Амурской области России разбился военный самолет Ту-95МС, принадлежавший авиагруппе "Украинка". Шесть членов экипажа погибли, ещё один человек с ранениями был госпитализирован.

Авария произошла в районе села Красноярово. Об этом сообщает российский Telegram-канал Exilenova+.

В Минобороны РФ заявили, что Ту-95МС потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Самолёт летел без боекомплекта.

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома ''Украинка'': выжил только один член экипажа. Фото и видео

Заяви російських пропагандистів.

Источник: Російський Telegram-канал «Fighterbomber».

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В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома ''Украинка'': выжил только один член экипажа. Фото и видео

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Источник: Російський Telegram-канал « Воевода Вещает».

Ту-95МС — стратегический турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец, который российские войска используют для запуска крылатых ракет, в частности при нанесении ударов по Украине.

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома ''Украинка'': выжил только один член экипажа. Фото и видео

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Источник: Російське ЗМІ «ТАСС».

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет L-39.

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