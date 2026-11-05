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В Кемеровской области РФ горит магистральный газопровод: пожар видно за горизонт. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,6 т.
В Кемеровской области РФ горит магистральный газопровод: пожар видно за горизонт. Видео
Пожар, иллюстративное фото. Источник: Скриншот

В Кемеровской области России вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе. По предварительной информации, хлопок якобы произошел из-за разгерметизации трубопровода.

Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+. Они также опубликовали видео с места происшествия, на котором виден пожар.

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Это возгорание стало уже вторым зафиксированным случаем на российских магистральных газопроводах за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 13 октября в Пензенской области, где вспыхнул газопровод системы "Средняя Азия – Центр", транспортирующий природный газ из стран Центральной Азии через территорию России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 ноября ударные беспилотники атаковали российскую Рязань. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод и склад маркетплейса Wildberries, где после взрывов вспыхнули пожары.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил возгорание на промышленных объектах. По его словам, также были повреждены линии электропередачи, из-за чего в части города возникли перебои с электроснабжением.

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