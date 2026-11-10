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В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,3 т.
В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото
Обрушился железнодорожный мост. Источник: Exilenova+.

Во вторник, 10 ноября, в Архангельской области России в результате обрушения железнодорожного моста с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Сейчас движение на поврежденном участке полностью остановлено, среди возможных причин инцидента рассматривают диверсию.

Инцидент произошел около 05:10 по местному времени. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Сейчас движение по железной дороге на этом участке полностью перекрыто.

В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

В результате разрушения железнодорожного моста через реку Виледь несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Обрушился один из пролетов конструкции.

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В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Среди предварительных версий рассматривают диверсию, однако доказательства в подтверждение этой версии пока не обнародовали.

В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Железнодорожный мост на перегоне Черемуха – Виледь является частью Печорской железнодорожной магистрали. Она обеспечивает пассажирское и грузовое сообщение северных регионов России с другими частями страны.

В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Из-за повреждения переправы движение на соответствующем участке остановили. Это создает препятствия для железнодорожной логистики, в частности перевозки грузов.

На момент публикации официального подтверждения диверсии и подробной информации о масштабах повреждений нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на восстановлении превосходства РФ с помощью "жестокой зимней кампании" ударов по объектам энергетики Украины. Более того, он пригрозил уничтожить всю украинскую инфраструктуру, если Киев не согласится на условия Москвы. Речь идет об отказе от территорий Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

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