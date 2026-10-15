"Все понимают": в России испугались атак Украины и заговорили о создании дата-центра "судного дня"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когдаГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦК96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото

"Все понимают": в России испугались атак Украины и заговорили о создании дата-центра "судного дня"

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 876
"Все понимают": в России испугались атак Украины и заговорили о создании дата-центра "судного дня"
В России заговорили о создании дата-центра "судного дня". Источник: Сгенерированно с помощью ИИ

После украинских ударов по дата-центрам "Яндекса" и "Сбера" в России заговорили о необходимости создания центра обработки данных "судного дня". Оккупанты хотят создать уникальный дата-центр для экстренного восстановления работы сервисов.

С такой инициативой выступил заместитель председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков. Об этом сообщают российские медиа.

Потребность новых реалий

По словам менеджера "Ростелекома", еще недавно подобный сценарий казался немыслимым, однако сегодня это стало суровой реальностью.

"Все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прямо реальная потребность", – заявил Ермаков.

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 54,9 т.
В РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под Херсоном
icon 54,9 т.
В РФ объявили в розыск "правнука Брежнева", который попал в плен к ВСУ под Херсоном
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,6 т.
"Очень странно": смерть сотрудницы противочумного института посеяла тревогу в российских регионах
icon 1,6 т.
"Очень странно": смерть сотрудницы противочумного института посеяла тревогу в российских регионах
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 5,8 т.
В Ростове на НПЗ загорелся ещё один нефтяной терминал: столб пламени взмывает на десятки метров. Фото и видео
icon 5,8 т.
В Ростове на НПЗ загорелся ещё один нефтяной терминал: столб пламени взмывает на десятки метров. Фото и видео

Он признал, что вся инфраструктура, создававшаяся в РФ ранее, строилась исходя из принципов эффективности и централизации. В современных условиях войны и постоянных воздушных угроз высокий уровень централизации превратился в ключевую уязвимость.

Проблемы с устаревшими сетями

Чтобы снизить риски, российские IT-компании и телеком-операторы пытаются в срочном порядке переходить на микросотовую архитектуру. Такой подход предполагает распределение сервисов и резервирование мощностей между множеством мелких площадок по всей стране.

Однако на пути к созданию распределенной сети Россия столкнулась с серьезными техническими препятствиями. Даже без обстрелов вся магистральная сеть в стране работает на пределе возможностей.

Кроме того, большинство высокоскоростных оптических каналов строились 20-30 лет назад. Из-за физического старения оптоволоконных кабелей, катастрофически снижается пропускная способность и надежность передачи данных.

Напомним, спутниковые снимки запечатлели масштабные повреждения дата-центра "Яндекса" в Рязанской области. Следы разрушений и пожара видны примерно на трети здания, расположенного на территории станкостроительного завода "Саста". На здании дата-центра заметны повреждения, похожие на сквозные отверстия.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Сил обороны нанесли удары по Саратовской области. В промышленной зоне города Балаково раздавались многочисленные взрывы. Сообщается о поражении дата-центра "Сбербанка" и металлургического завода.

Похожие темы
Война в УкраинеВзрывы в РоссииРоссия - страна-агрессорЯндексСбербанк России
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться