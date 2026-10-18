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Украинский дрон поразил мост в Санкт-Петербурге, соединяющий две части города. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 192
Украинский дрон поразил мост в Санкт-Петербурге, соединяющий две части города. Видео
Попадание в мост в Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 18 октября, Россия подверглась атаке дронов. Известно, что в Санкт-Петербурге беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер.

От этого сооружения до "Петербургского нефтяного терминала", где после атаки беспилотников возник пожар, примерно 4,5 км. Момент взрыва попал на видео, которое опубликовало независимое российское издание ASTRA.

Украинский дрон поразил мост в Санкт-Петербурге, соединяющий две части города. Видео

Удар по мосту. Источник: ASTRA.

Мост является частью южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД) — платной автомагистрали, соединяющей северную и южную части Санкт-Петербурга. Он связывает Кировский и Василеостровский районы города.

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Длина сооружения составляет 622 метра, ширина — 39 метров. Мост имеет восемь полос движения. Его строительство началось в 2013 году, а открыт для движения он был 4 декабря 2016 года.

Украинский дрон поразил мост в Санкт-Петербурге, соединяющий две части города. Видео

Местоположение моста. Источник: ASTRA.

Недавно в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России после атаки беспилотников вспыхнул пожар на промышленном объекте. На месте работают экстренные службы, а специалисты оценивают масштабы и характер нанесенного ущерба.

Также 18 октября Силы обороны совершили массированную атаку на Ленинградскую область РФ. Помимо многочисленных целей, пораженных в Санкт-Петербурге, удары пришлись и на другие уголки региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке дронов. В городе раздавались взрывы, активно работала российская ПВО.

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