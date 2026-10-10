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Украинские дроны закрыли московские аэропорты: Путину пришлось возвращаться из Туркменистана через Санкт-Петербург

Даниил БорщДаниил Борщ
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Украинские дроны закрыли московские аэропорты: Путину пришлось возвращаться из Туркменистана через Санкт-Петербург
Украинские дроны остановили работу аэропортов, самолеты Путина меняли маршрут или кружили в небе. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Getty Images/Pexels

Массированная атака украинских беспилотников привела к остановке работы всех четырёх московских аэропортов, из-за чего самолеты российского правительства, которые, вероятно, возвращали российского диктатора Владимира Путина и его свиту из Туркменистана, были вынуждены менять маршрут или кружить в небе. Один из самолётов в итоге перенаправили в Санкт-Петербург, откуда он позже вылетел в российскую столицу.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов FlightRadar24. В то же время точно неизвестно, на каком именно самолете летел Путин, а в Кремле не сообщали, вернулся ли российский президент в Москву.

Самолеты российского правительства не смогли сразу добраться до Москвы

По данным FlightRadar24, в пятницу днем из города Туркменбаши, где накануне состоялся саммит лидеров бывших советских республик, вылетели три российских правительственных самолета. Примерно в это же время российские СМИ сообщили, что Путин покинул Туркменистан и отправился домой.

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Когда два самолета приблизились к Москве, они начали выполнять необычные маневры и кружить в воздухе. Причиной стали ограничения на полеты из-за атаки украинских дронов, которая вынудила закрыть все четыре московских аэропорта. Третий самолет, вылетевший позже, изменил маршрут и направился в Санкт-Петербург, а затем отправился в Москву.

В то же время нет подтверждения, что именно на этом борту находился Путин. На видео из Туркменистана, обнародованном накануне, российский лидер сходил с президентского самолета с бортовым номером 96025. По данным FlightRadar24, именно этот самолет перенаправили в Санкт-Петербург во время возвращения в Россию. Однако неизвестно, воспользовался ли президент тем же самолетом на обратном пути.

"Летающий Кремль": как защищают президента РФ

Путин имеет в своём распоряжении несколько самолётов Ил-96-300ПУ, которые используются для президентских перелётов. Они оснащены системами, позволяющими управлять государством и войсками с воздуха, в частности во время ядерного конфликта.

Президентский самолет сопровождают другие идентичные самолеты, которые могут выполнять роль самолетов-приманки для обеспечения безопасности российского лидера. Из-за этого установить, на каком именно самолете находился Путин, по открытым данным о маршрутах полетов сложно.

Украинские дроны закрыли московские аэропорты: Путину пришлось возвращаться из Туркменистана через Санкт-Петербург

Ил-96-300. Иллюстративное фото. Источник: Википедия

В Москве закрытие аэропортов из-за атак украинских беспилотников стало регулярным явлением. Во время последнего инцидента в пятницу были отменены или задержаны сотни рейсов. В то же время нет доказательств того, что атака была специально приурочена к возвращению российского президента.

В Кремле не прокомментировали сообщения о том, что украинские дроны могли повлиять на маршрут президентского самолета.

Напомним, в начале сентября московские аэропорты несколько дней подряд работали с ограничениями из-за угрозы атак беспилотников. Это приводило к задержкам рейсов и нарушению авиасообщения в российской столице.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников и небольших воздушных шаров. Из-за угрозы для авиации в российской столице ограничили работу четырех аэропортов.

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