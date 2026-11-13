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Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото
НПЗ в Волгограде снова горит. Источник: Exilenova+

В ночь на 13 ноября украинские ударные беспилотники вновь атаковали российский город Волгоград. Атакован был нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Зафиксирован пожар на территории НПЗ.

Власти города, помимо объявления воздушной тревоги, пока никак не прокомментировали происходящее. Но в OSINT-сообществе Exilenova+ собрали доказательства умелой отработки по объекту.

На территории промзоны НПЗ возник пожар.

Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото

Волгоград, ночь на 13 октября. Источник: Exilenova+

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Как отмечают в сообществе, завод "вынужденно прекращает деятельность".

Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото

Волгоград, ночь на 13 октября. Источник: Exilenova+

Атаки по территории агрессоров

Также в одном из районов Ростова прогремели взрывы и начался пожар, отмечают в сообществе. Известно, что в Ростове объявлена "ракетная опасность".

Отдельно сообщается об атаке на Москву, где все аэропорты "работают в ограниченном режиме". Мэр российской столицы заявил, что менее чем за час силы ПВО якобы сбили 46 беспилотников, летевших в сторону города. Позже общее количество якобы уничтоженных дронов, по его словам, выросло до 51, а в Подмосковье объявили режим беспилотной опасности.

Что горит в Волгограде

Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото

Волгоград, ночь на 13 октября. Источник: Exilenova+

Предприятие "Лукойл-Волгограднефтепереработка" входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 15 миллионов тонн нефти в год, что соответствует 5% общих российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. Фото

Волгоград на карте. Источник: скриншот

Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения потребностей российских войск.

Этот НПЗ уже неоднократно подвергался украинским ударам. Последнее подтвержденное масштабное поражение предприятия произошло 2 октября, Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ, после которого на территории завода зафиксировали взрывы и пожар.

Позже стало известно, что предприятие полностью прекратило переработку нефти из-за повреждения оборудования.

А 11 сентября Силы обороны нанесли удары по заводу "Волгоградпромпроект".

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