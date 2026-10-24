Украинские дроны атаковали российскую цель в 2 500 км: горит химзавод ''Омский каучук''. Фото и видео

24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары.

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Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников на северный промышленный узел города, где расположены промышленные предприятия и логистические объекты.

Что известно об атаке

По данным Exilenova+, после попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Также был поражен распределительный центр Ozon, расположенный на улице Айвазовского в логопарке "Солнечный".

"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку вражеских беспилотников. На данный момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы", – заявил Хоценко.

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"Омск, глубокий тыл рф под ударом", – написал Exilenova+.

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По сообщениям в сети, местные жители также писали о пожаре на логистическом объекте. В то же время информация о масштабах повреждений, возможных пострадавших и последствиях атаки для работы предприятий уточняется.

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Омск расположен в Омской области России, в глубине ее территории. Расстояние до украинской границы составляет более 2500 км, что делает атаку примером применения дальнобойных беспилотников.

Что известно о заводе "Омский каучук"

АО "Омский каучук" входит в группу компаний "Титан" и специализируется на производстве синтетических каучуков и химической продукции. Среди продукции предприятия – фенол, ацетон и другие органические соединения. Заявленная мощность завода составляет около 2000 тонн продукции в сутки.

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Синтетические каучуки используют для изготовления резинотехнических изделий, а специальные полимерные связующие материалы могут применяться в производстве твердого ракетного топлива. Такие двигатели, в частности, используют в ракетах комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".

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Поражение предприятий химической и нефтехимической промышленности может создавать дополнительное давление на производственные и логистические цепочки России и ослаблять ее промышленную базу.

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Что известно о логистическом центре OZON

Логистический центр Ozon в Омске расположен в логопарке "Солнечный" на улице Айвазовского. По опубликованным данным, площадь складского комплекса составляет около 107 тыс. кв. м, а его вместимость достигает почти 30 млн товарных единиц.

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Объект обеспечивает полный цикл логистических операций – от приемки и хранения товаров до комплектации заказов и отправки покупателям. По данным компании, центр может обрабатывать более 600 тыс. заказов в сутки.

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Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру комплекса превысили 4 млрд рублей. Последствия поражения и возможное влияние на работу логистического центра сейчас уточняются.

Другие атаки Сил обороны по объектам в России

24 октября украинские Силы обороны поразили химический завод "Тольяттикаучук" в Самарской области России. В районе предприятия зафиксировали взрыв и пожар, а Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объекта

По данным Генштаба, предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Поражение таких объектов, отметили в ведомстве, влияет на цепочки поставок сырья для российской ракетной программы.

Как писал OBOZ.UA, ранее в российском Орле прогремели взрывы. Сообщалось о попадании ракет в завод "Протон", который производит электронные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.