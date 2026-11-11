Украинские беспилотники атакуют Тверь и Ленинградскую область: россияне делятся впечатлениями о работе своей ПВО. Фото

В стране-агрессоре ночь на 11 ноября была бессонной для большинства регионов. Однако больше всего жаловались жители Твери и Усть-Луги, где на фоне объявленных тревог звучали взрывы, а также начались пожары.

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В Твери российские военные собственной ПВО метко попали в… жилой дом. А в Ленинградской области после очередного "налета" на порт и терминалы Усть-Луги вновь начался масштабный пожар, утверждают в украинских Osint-сообществах.

Где было "неспокойно"

В целом ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА, кроме Тверской и Ленинградской, областей объявляли в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Брянской, Орловской, Белгородской и Калужской областях. Более того, воздушная тревога звучала и в Коми, Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Мордовии.

Из-за этих воздушных тревог вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Пскова, Пензы, Саратова, Ярославля, Саранска, а также в петербургском Пулково и московских Внуково и Домодедово.

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Что именно было под атакой в Тверской области по состоянию на 2 часа ночи 11 ноября, неизвестно.

Однако известно, что российская ПВО в Твери "отбивалась" не только от БПЛА, но и от жилых домов. Так, из-за попадания в дом в областном центре там начался пожар.

Главные истории дня

Официально власти города и региона, кроме "предупреждения о тревоге", ничего не уточняли. Однако в местных пабликах люди жаловались одновременно и на взрывы, и на пожар, и на власти, которые хранят молчание.

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Усть-Луга – довольно известный (благодаря украинским ударам) поселок в Кингисеппском районе Ленинградской области. Здесь под атакой снова находился нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" (объект, где перерабатывается топливо, которое, в частности, поставляется и российским военным).

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Что предшествовало

Последний раз в Тверской области было так же "неспокойно ночью" еще в начале октября, когда под атакой Сил обороны Украины оказался Редкинский опытный завод. Это предприятие задействовано в производстве топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадок для дизельного топлива и авиакеросина.

Тогда тоже первыми о взрывах в регионе сообщило украинское Osint-сообщество. А позже в Генштабе не только подтвердили это поражение, но и заявили о поражении двух других важных для врага предприятий.

Так же и Главное управление разведки Минобороны подтверждало поражение комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области. Тогда в результате совместной операции украинских военных на предприятии были повреждены элементы установки для переработки нефти и другое технологическое оборудование. И это также сопровождалось масштабным пожаром.