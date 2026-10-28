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Александр Коваленко
Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

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Новости России / Мнения
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Удар по заводу "Азот" стратегически важный: его роль для ВПК России

Удар по заводу "Азот" стратегически важный: его роль для ВПК России
Атакованный химический завод "Азот" в Тульской области РФ. Источник: Exilenova+

Новомосковская акционерная компания "Азот" в Тульской области – это не просто завод минеральных удобрений, а крупное предприятие базовой химии, часть продукции которого используется в цепочках снабжения российской оборонной промышленности.

Главная причина его стратегической значимости – азотная кислота и ее роль в производстве взрывчатых веществ для боеприпасов.

НАК "Азот" выпускает аммиак, нитрат аммония, карбамид, метанол и другие продукты. В 2023 году компания сообщала о поставках продукции более чем в 60 стран.

Аммиак – базовое сырье для азотной химии. Используется в производстве азотной кислоты и удобрений, поэтому его значение выходит далеко за пределы сельского хозяйства.

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Азотная кислота – один из наиболее значимых для ВПК продуктов предприятия. Применяется в химическом синтезе, в том числе при получении компонентов некоторых мощных взрывчатых веществ.

Аммиачная селитра – прежде всего минеральное удобрение, но также сырье для промышленных взрывчатых составов. Сам факт ее производства не означает, что завод выпускает военные боеприпасы.

Метанол и другая химическая продукция – используются как сырье и реагенты в различных отраслях. Их оборонное значение зависит от конкретной технологической цепочки и конечного потребителя.

Здесь важен принцип – "Азот" не обязательно производит готовую взрывчатку сам. Его роль – обеспечивать сырьем предприятия следующего звена, которые выпускают энергетические материалы.

Значение новомосковского "Азота" для российского ВПК заключается, прежде всего, в обеспечении химическим сырьем производства взрывчатых веществ. Наиболее весомое доказательство – зафиксированные поставки почти 5 тысяч тонн азотной кислоты заводу имени Свердлова в 2022–2024 годах. Данные 2026 года дополнительно указывают на высокую концентрацию поставок этого реагента среди ограниченного числа российских предприятий.

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Источник:Телеграм Александра Коваленко
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