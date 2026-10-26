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В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
3,2 т.
В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео
В Свердловской области РФ сошли с рельсов 20 цистерн с топливом. Источник: ГУ МНС России по Свердловской области

В ночь на 26 октября в Свердловской области РФ произошло ЧП на железной дороге. С рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, перевозившего топливо.

Часть цистерн загорелась. Кадры с места публиковали в Telegram-канале Exilenova+.

В Свердловской области с рельсов сошел поезд с топливом

"С рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, семь цистерн, перевозивших топливо, загорелись", – рассказывали в Exilenova+ о ночных событиях в Свердловской области утром в понедельник.

Там иронично добавили, что "дизель Трампа не доехал", вспомнив недавнюю отмену Соединенными Штатами Америки санкций против российского дизтоплива.

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О возгорании 7 цистерн и сходе с рельсов 20 вагонов официально заявляли и в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Согласно сообщению, это произошло около 02:21 по местному времени (23:21 25 октября по Киеву) в районе Екатеринбурга, на перегоне Решеты-Седельниково.

В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Фото с места, опубликованное региональным управлением МЧС

"В 04.47 (местн.) осуществлено расцепление горящих вагонов, восстановительным поездом буксируют 54 негорящих вагона на безопасное расстояние. В 09:02 (местн.) локализован пожар на площади 1500 кв. м. Принимаются меры для установления причин и обстоятельств происшествия", – отметили в региональном МЧС.

К ликвидации последствий происшествия привлекали 106 человек и 31 единицу техники.

В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Скриншот сообщения

В Уральской транспортной прокуратуре опубликовали несколько отличающиеся данные.

Там утверждали, что поезд сошел с рельсов в 01:30.

"В результате происшествия никто не пострадал. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор. Причины происшествия устанавливаются. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – ограничились стандартными формулировками в региональной транспортной прокуратуре.

В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Скриншот сообщения

Версий о причинах инцидента официально никто не озвучивал.

Тем временем независимое российское издание ASTRA со ссылкой на свидетельства местных жителей писало, что над местом происшествия в небо поднимались пламя и густой черный дым.

"Взрыв на железной дороге, на Чусовском тракте. Я проснулся, когда раздался взрыв, было светло, как днем", – рассказал один из свидетелей.

В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео

Очевидцы говорят о пламени и взрыве. Источник: ASTRA

Издание добавляет, что Роспотребнадзор заявил о намерении проверить качество воздуха в жилом районе из-за возгорания цистерн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" повредили ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге. Это нарушило логистику оккупантов.

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