В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Самая массовая сдача в плен за 12 лет войны: новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции "Вивальди". ВидеоСамая массовая сдача в плен за 12 лет войны: новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции "Вивальди". ВидеоИллюстрация к гороскопуКакие женщины по гороскопу не созданы для брака и семьи: их всего 3"Нам и так хватает дизеля": Путин признал, что отказался от предложенного США энергетического и морского перемирия. Видео"Нам и так хватает дизеля": Путин признал, что отказался от предложенного США энергетического и морского перемирия. ВидеоПод Москвой прогремел взрыв на заводе, производящем взрывчатку для "Шахедов": бушует сильный пожар. Фото и видеоПод Москвой прогремел взрыв на заводе, производящем взрывчатку для "Шахедов": бушует сильный пожар. Фото и видеоСможет долететь до Москвы: в Украине представили новый ударный беспилотник класса middle-strike с дальностью до 600 км. ФотоСможет долететь до Москвы: в Украине представили новый ударный беспилотник класса middle-strike с дальностью до 600 км. ФотоПовестку могут вручить даже за границей: в Польше уточнили правила мобилизации, но полякам они не понравилисьПовестку могут вручить даже за границей: в Польше уточнили правила мобилизации, но полякам они не понравилисьИнфантино назвали раковой опухолью футболаИнфантино назвали раковой опухолью футбола"Возвращения к привычной жизни не будет": власти Эстонии призывают готовиться к "более серьезным атакам" с человеческими жертвами"Возвращения к привычной жизни не будет": власти Эстонии призывают готовиться к "более серьезным атакам" с человеческими жертвамиМесси купил испанский футбольный клубМесси купил испанский футбольный клуб

В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read3 мин
icon 1,0 т.
В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео
Особняк Миллера, бордель на Исаакиевской площади, полностью сгорел
Источник: российские паблики

В центре российского Санкт-Петербурга, на Исаакиевской площади, поздно вечером 1 октября разразился масштабный пожар. В городе горит так называемый исторический особняк Миллера. Огонь охватил здание с первого по третий этажи и чердак, и все здание практически полностью выгорело.

Общая площадь пожара превышает две тысячи квадратных метров. Часть крыши уже обрушилась, а пожарные сосредоточили усилия на защите расположенных рядом зданий, сообщают в пабликах города.

В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

Читайте также
Андрей СайчукАндрей Сайчук
icon 2,5 т.
Тайна, которую Кремль боится показать
icon 2,5 т.
Тайна, которую Кремль боится показать
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 1,4 т.
"Не Россия начала войну": Путин сделал циничное заявление о войне с Украиной. Видео
icon 1,4 т.
"Не Россия начала войну": Путин сделал циничное заявление о войне с Украиной. Видео
Сергей БережнойСергей Бережной
icon 3,8 т.
Россия сделает то, чего Запад так боится: убьет себя об собственное "имперское величие"
icon 3,8 т.
Россия сделает то, чего Запад так боится: убьет себя об собственное "имперское величие"

В отделении МЧС Санкт-Петербурга пожару постепенно присваивали сначала первую, затем вторую, а сейчас – третью, наивысшую степень сложности. На данный момент данных о пострадавших не поступало, в самом особняке людей не было (здание не эксплуатировалось и не сдавалось в аренду).

В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

Из соседнего здания, где находятся жилые помещения и гостиницы, спасатели эвакуировали всех людей. Прежде всего пожарные "проливают" Зубовский институт и расположенный поблизости Арбитражный суд – чтобы огонь не перекинулся на эти учреждения.

В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

Несколько местных изданий, ссылаясь на источники в МЧС, сообщают, что при таком характере возгорания от здания останутся только стены. Из-за деревянных перекрытий огонь уничтожает все этажи и кровельные конструкции.

Пожарные неофициально предполагают, что причиной пожара мог стать поджог, поскольку именно при поджоге "огонь обычно горит равномерно по всей площади".

О чем идет речь

Горящее здание имеет историческую ценность. По утверждению руководства Эрмитажа, до пожара в особняке хранились исторические интерьеры, в частности потолочная лепнина. Там называют пожар "катастрофой" и отмечают значение здания для всего архитектурного ансамбля Исаакиевской площади.

Особняк по проекту архитектора Фердинанда Миллера, также известный как "дом Бреммера", был построен в 1872 году. До революции особняк "работал" в качестве "доходного дома", то есть борделя.

В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

В марте этого года местная компания "Тас" получила крупный кредит на реставрацию особняка Миллера. Планируемая дата завершения работ – конец 2027 года. Однако предполагалось, что после реконструкции здание будет переоборудовано под жилье.

Пожары в России

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент был вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы и пожары в российском Таганроге 12 сентября были организованы Службой безопасности УкраиныГенштаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по городу, заявив, что это была спецоперация СБУ. Удар по "ряду важных объектов российского военного назначения" оказался чрезвычайно успешным – в городе и сейчас продолжают бушевать пожары.

Похожие темы
пожары в РоссииРоссияСанкт-Петербургпожар
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться