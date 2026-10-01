В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

В центре российского Санкт-Петербурга, на Исаакиевской площади, поздно вечером 1 октября разразился масштабный пожар. В городе горит так называемый исторический особняк Миллера. Огонь охватил здание с первого по третий этажи и чердак, и все здание практически полностью выгорело.

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Общая площадь пожара превышает две тысячи квадратных метров. Часть крыши уже обрушилась, а пожарные сосредоточили усилия на защите расположенных рядом зданий, сообщают в пабликах города.

В отделении МЧС Санкт-Петербурга пожару постепенно присваивали сначала первую, затем вторую, а сейчас – третью, наивысшую степень сложности. На данный момент данных о пострадавших не поступало, в самом особняке людей не было (здание не эксплуатировалось и не сдавалось в аренду).

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Из соседнего здания, где находятся жилые помещения и гостиницы, спасатели эвакуировали всех людей. Прежде всего пожарные "проливают" Зубовский институт и расположенный поблизости Арбитражный суд – чтобы огонь не перекинулся на эти учреждения.

Несколько местных изданий, ссылаясь на источники в МЧС, сообщают, что при таком характере возгорания от здания останутся только стены. Из-за деревянных перекрытий огонь уничтожает все этажи и кровельные конструкции.

Главные истории дня

Пожарные неофициально предполагают, что причиной пожара мог стать поджог, поскольку именно при поджоге "огонь обычно горит равномерно по всей площади".

О чем идет речь

Горящее здание имеет историческую ценность. По утверждению руководства Эрмитажа, до пожара в особняке хранились исторические интерьеры, в частности потолочная лепнина. Там называют пожар "катастрофой" и отмечают значение здания для всего архитектурного ансамбля Исаакиевской площади.

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Особняк по проекту архитектора Фердинанда Миллера, также известный как "дом Бреммера", был построен в 1872 году. До революции особняк "работал" в качестве "доходного дома", то есть борделя.

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В марте этого года местная компания "Тас" получила крупный кредит на реставрацию особняка Миллера. Планируемая дата завершения работ – конец 2027 года. Однако предполагалось, что после реконструкции здание будет переоборудовано под жилье.

Пожары в России

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент был вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

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Как сообщал OBOZ.UA, взрывы и пожары в российском Таганроге 12 сентября были организованы Службой безопасности Украины – Генштаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по городу, заявив, что это была спецоперация СБУ. Удар по "ряду важных объектов российского военного назначения" оказался чрезвычайно успешным – в городе и сейчас продолжают бушевать пожары.

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